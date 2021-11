Encanto: Novo filme da Disney chega ao Brasil

Além de representar um passo importante para a representatividade nos filmes da Disney, Encanto entra para a história como a 60º animação produzida pelos Estúdios Walt Disney. Com uma história mágica marcada pelas influências latino-americanas, o longa já está em cartaz nos cinemas brasileiros. Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre sua trama e elenco.

Encanto é uma produção de Clark Spencer e Yvett Merino, com direção de Byron Howard e Jared Bush e roteiro de Charise Castro Smith. A trilha sonora do filme é uma criação do brilhante Lin-Manuel Miranda, de Hamilton, Nas Alturas e tick, tick…Boom!.

O longa contou com exibições prévias nos Estados Unidos no início de novembro, e desde então, vem conquistando a crítica especializada.

Até o momento, Encanto já atinge 94% no Rotten Tomatoes. O consenso crítico do site afirma que o filme é “uma aventura encantadora, bela e divertida para toda a família”.

De que fala a trama de Encanto?

Encanto acompanha a história da Família Madrigal, um clã extraordinário que vive escondido nas montanhas da Colômbia, em um lugar mágico que compartilha o título do longa: Encanto.

A magia do Encanto agracia cada integrante da família com um poder especial, desde o dom da cura até a super força – exceto a jovem Mirabel.

No entanto, Mirabel descobre que a magia que protege Encanto está correndo grande perigo, e decide se tornar a última esperança de sua poderosa família.

Jared Bush e Charise Castro Smith, os responsáveis pelo roteiro do longa, foram muito inspirados por uma viagem à Colômbia realizada nos primeiros estágios de desenvolvimento do filme, e prometem uma trama colorida e marcada pelo realismo fantástico.

Quem está no elenco de Encanto?

O elenco de encanto é liderado por Stephanie Beatriz no papel da protagonista Mirabel Madrigal, descrita como “uma garota excêntrica e imperfeita, mas extremamente emocional e empatética”.

Você provavelmente conhece Stephanie Beatriz por sua performance como a durona Detetive Rosa Diaz na série Brooklyn Nine-Nine.

John Leguizamo, de Moulin Rouge e John Wick, vive Bruno Madrigal, o tio de Mirabel que tem a habilidade de ver o futuro.

Diane Guerrero (Orange is the New Black, Patrulha do Destino) é Isabela, a irmã mais velha de Mirabel. Considerada “perfeita”, a personagem tem o poder de fazer flores nascerem em qualquer lugar.

Jessica Darrow (Following Hannah Stone) interpreta Luisa Madrigal, a irmã do meio da família, que tem o poder da super força.

Angie Cepeda (Wild Horses) é Julieta Madrigal, a matriarca da família, que tem o poder da cura pela culinária.

Já Wilmer Valderrama, de That’ 70s Show e Grey’s Anatomy, é Agustín Madrigal, o pai de Mirabel e esposo de Julieta.

Finalmente, Carolina Gaitán (Narcos) interpreta Pepa Madrigal, a tia de Mirabel que é “emotiva demais” e tem o poder de controlar o clima.

O elenco de vozes de Encanto é completado por Mauro Castillo (El Joe), Rhenzy Feliz (Marvel’s Runaways), Ravi-Cabot Conyers (Justine), Alan Tudyk (Rogue One) e María Cecília Botero (Caballo Viejo)

Fãs podem esperar também por participações especiais dos cantores Adassa e Maluma.

Estreia e trailer de Encanto

Encanto já está em cartaz nos cinemas brasileiros. O filme deve chegar ao Disney+ após algumas semanas de exibições exclusivas nas telonas.

Veja abaixo o trailer oficial de Encanto.

Clique aqui para assinar o Disney+ e assistir ao filme Encanto.