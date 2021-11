Encanto: Onde assistir o novo filme da Disney

Encanto, o mais novo filme animado da Disney, estreia exclusivamente nos cinemas no Brasil. O longa chega em 25 de novembro.

Por conta da pandemia e de pertencer ao estúdio, existia a dúvida sobre lançamento no Disney+. Mas, isso deve ficar apenas para depois.

Com a retomada do cinema, Encanto chega com estreia exclusiva para as telonas. O filme animado, inclusive, toca na cultura da América do Sul, ao focar em uma mágica família colombiana.

Apesar do momento de volta do cinema, os espectadores devem manter alguns cuidados. Distanciamento, máscara e álcool em gel devem ser mantidos.

Além disso, algumas regiões pedem o comprovante de vacinação para acesso ao cinema. A informação deve ser verificada pelos espectadores.

A história de Encanto na Disney

Encanto apresenta a família Madrigal. Nessa família, todos personagens têm algum tipo de poder mágico. O foco de Encanto fica com Mirabel, que aparentemente nasceu sem um dom.

As músicas de Encanto foram compostas por Lin-Manuel Miranda, mais conhecido por ter criado Hamilton, musical da Broadway que está disponível no Disney+. Ele já trabalhou previamente com a Disney em Moana.

A direção é de Byron Howard, de Zootopia e Enrolados, junto de Jared Bush. O roteiro é do próprio Howard, junto de Charise Castro Smith.

“Encanto da Walt Disney Animation Studios conta a história dos Madrigal, uma família extraordinária que vive escondida nas montanhas da Colômbia, em uma casa mágica, em uma cidade vibrante, em um lugar maravilhoso conhecido como um Encanto”, começa a sinopse oficial.

“A magia deste Encanto abençoou todos os meninos e meninas da família com um dom único, desde superforça até o poder de curar. Todos, exceto Mirabel. Mas, quando ela descobre que a magia que cerca o Encanto está em perigo, Mirabel decide que ela, a única Madrigal sem poderes mágicos, pode ser a última esperança de sua família excepcional”, conclui a sinopse.

