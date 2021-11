Encanto tem final inédito para Disney e ignora clássicos como Frozen

Já em cartaz nos cinemas brasileiros, Encanto impressiona por seu final criativo e tocante. Em seu desfecho, o filme ignora os clichês estabelecidos por clássicos da Disney – como Frozen e Mulan – e oferece uma mensagem realmente inovadora ao público. Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o final de Encanto; confira.

Encanto acompanha a história da Família Madrigal, um clã extraordinário que vive escondido nas montanhas da Colômbia, em um lugar mágico que compartilha o título do longa: Encanto.

A magia do Encanto agracia cada integrante da família com um poder especial, desde o dom da cura até a super força – exceto a jovem Mirabel.

No entanto, Mirabel descobre que a magia que protege Encanto está correndo grande perigo, e decide se tornar a última esperança de sua poderosa família.

As visões de Bruno em Encanto

Para se entender o final de Encanto, precisamos olhar primeiro para as visões de Bruno, o tio de Mirabel. Assim como os outros integrantes da Família Madrigal, o personagem de John Leguizamo tem um poder muito especial: a clarividência.

As visões de Bruno são abertas à interpretação, mas sempre reais. Em uma delas, Bruno vê Mirabel em frente às ruínas da casa dos Madrigal. O tio conclui que a protagonista seria a salvação ou a destruição da família, mas não consegue decidir entre as duas possibilidades.

Quando Mirabel encontra Bruno novamente, a protagonista convence o tio a olhar mais uma vez para o além. Nesse momento, os dois personagens vislumbram uma centelha de esperança na forma de Mirabel abraçando Isabela.

Dessa forma, as visões de Bruno apresentam apenas pistas de um futuro possível. Ao lutar pelo melhor resultado, mesmo sem a garantia, Mirabel consegue atingir exatamente o que desejava.

Como Mirabel restaura os poderes dos Madrigal?

Abuela Alma e os Madrigal aceitam Mirabel como a protagonista realmente é, mesmo antes de terem os poderes restaurados. A família constrói uma nova casa sem a ajuda dos poderes, já que não estavam esperando pelo retorno das habilidades.

Mas de alguma forma, quando Mirabel coloca de volta a maçaneta, a Casita é revivida e sua mágica restaurada. Encanto não explica exatamente como isso acontece. Como a vela mágica que abastece a casa sempre tomou decisões arbitrárias, guiada por sua misteriosa sabedoria, o retorno súbito da magia parece vir da mesma linha de pensamento que proporcionou a ausência de poderes na protagonista.

Na trama de Encanto, o papel de Mirabel é ensinar à família uma lição sobre aceitação. Por isso, a mágica da Casita escolhe a personagem como a salvação do clã, e Mirabel consegue cumprir sua missão não por poderes especiais, mas por sua influência pessoal.

A maçaneta não representa os poderes de Mirabel, mas o momento que a personagem muda para sempre a vida de sua família.

As borboletas douradas

Assim como os filmes animados mais famosos dos últimos tempos, Encanto oferece ao público um olhar especial sobre um cenário que não aparece muito na cultura pop. Além das famosas arepas e as inúmeras variedades de flores, o filme da Disney inclui em sua trama um elemento importantíssimo da cultura colombiana: borboletas douradas.

Essas criaturinhas são símbolos famosos no livro Cem Anos de Solidão, de Gabriel García Márquez, no qual representam amor conturbado, felicidade e solidão.

Em Encanto, as borboletas aparecem principalmente quando Abuela e Mirabel se reconciliam. Quando Mirabel finalmente se sente aceita, as borboletas surgem junto do rio, em uma nuvem de alegria agridoce – assim como na obra de García Márquez.

Mirabel e as outras Princesas da Disney

Mirabel, assim como a maioria das princesas da Disney, nutre uma grande conexão com seu lar, ao mesmo tempo em que vive sentimentos de inadequação.

Mas ao contrário dos clichês da companhia, o que leva a heroína a começar sua jornada é exatamente o fato de não ter poderes como os outros membros da família. O arco de Mirabel serve para ensinar a personagem a se sentir confortável sendo quem é, mesmo não tendo as habilidades dos Madrigal.

Além disso, Encanto segue a tendência recente dos filmes da Disney de abandonar o clichê do “amor verdadeiro” e romântico. Mirabel não termina o longa com um Príncipe Encantado, e não conta com qualquer interesse amoroso na história.

Encanto ignora Frozen e outros sucessos

Encanto também se livra da problemática mensagem de que os problemas só podem ser enfrentados com amor romântico ou força física.

O desejo das primeiras princesas da Disney, como Branca de Neve e Cinderela, sempre foi encontrar um grande amor. Com o passar dos anos, a companhia ofereceu um nível maior de independência às suas personagens, como Mulan, Elsa e Raya.

Mas até as protagonistas de Frozen e O Último Dragão só conseguem superar os obstáculos com habilidades especiais, aumentando o poder e a força em cada vitória.

Encanto subverte completamente as duas opções. O filme adota o caminho contrário, e os Madrigal aprendem a depender menos dos poderes, já que perdem as habilidades no decorrer do filme.

Mirabel também não busca pelo amor verdadeiro, e não lidera a trama por conseguir fazer o que os outros não conseguem.

A personagem também não se torna uma heroína intocável, e termina o longa se aceitando como é. Encanto representa uma importante mensagem de aceitação, que tem tudo para emocionar até mesmo os fãs mais durões da Disney.

Encanto está em cartaz nos cinemas brasileiros.

