Enola Holmes 2: Millie Bobby Brown se diverte com Henry Cavill “bêbado” em imagens

Foram divulgadas novas imagens do set de Enola Holmes 2. Nelas, Millie Bobby Brown se diverte enquanto Henry Cavill interpreta um Sherlock Holmes bêbado.

Na cena que eles estavam gravando, Enola parece ajudar Sherlock enquanto ele sai de um bar, depois de certamente ter bebido além da conta. Ambos detetives geniais, os personagens são irmãos.

Confira abaixo as novas imagens do set de Enola Holmes 2, com Millie Bobby Brown e Henry Cavill.

Mais sobre Enola Holmes 2

Enola Holmes 2 conta com direção de Harry Bradbeer. O escritor Jack Thorne desenvolveu o roteiro da continuação.

O elenco conta com Millie Bobby Brown como Enola Holmes e Henry Cavill como Sherlock Holmes. Os detalhes do enredo ainda são desconhecidos.

Ainda não há uma data de lançamento para Enola Holmes 2, da Netflix.