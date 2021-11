Especialistas revelam chances de Lady Gaga disputar o Oscar com Casa Gucci

Lady Gaga tem chances reais de ser indicada ao Oscar por interpretar Patrizia Reggiani em Casa Gucci. Ao menos é o que acreditam especialistas no assunto.

Os editores do Gold Derby, Joyce Eng e Christopher Rosen conversaram sobre a corrida do Oscar e sobre as chances de Gaga e Jared Leto disputarem pelas estatuetas de melhor atriz e melhor ator coadjuvante.

“Acho que é certo que Lady Gaga e Jared Leto sejam indicados como Melhor Atriz e Melhor Ator Coadjuvante, respectivamente, e acho que Leto pode ganhar tudo. É uma performance selvagem que aparentemente deixou até mesmo os que duvidam de Leto no Twitter, relativamente impressionados. Até Leto parece saber que ele se dedicou de verdade”, disse Rosen.

Já Joyce não está tão certa em relação à indicação de Lady Gaga, mas acredita que isso pode acontecer.

“Eu consigo enxergar Casa Gucci dando uma de Eu, Tonya: duas indicações para atuação e uma de melhor figurino”, disse a editora do Gold Derby.

Mais sobre Casa Gucci, em cartaz no cinema

Casa Gucci é dirigido por Ridley Scott. Becky Johnston e Roberto Bentivegna desenvolveram o roteiro.

Confira a sinopse abaixo.

“Casa Gucci é baseado na história de Patrizia Reggiani, ex-mulher de Maurizio Gucci, membro da família fundadora da marca italiana Gucci. Patrizia conspirou para matar o marido em 1995, contratando um matador de aluguel e outras três pessoas, incluindo o terapeuta.”

“Ela foi considerada culpada e condenada a 29 anos de prisão. Abordando quase 3 décadas de amor, traição, decadência, vingança e assassinato, o filme revela a importância e poder que o nome Gucci carrega e o quanto a família faz para ter o controle.”

O elenco de Casa Gucci conta com Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Jeremy Irons, Salma Hayek e outros.

Casa Gucci está agora em exibição nos cinemas brasileiros.