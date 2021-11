Eternos: Roteirista confirma morte de personagem

Alerta de spoilers

No fim de Eternos, há uma morte de um grande personagem. Ikaris voa em direção ao Sol, sacrificando-se por não querer abandonar o que ele acredita e por não conseguir viver sem Sersi ao lado dele.

Kaz Firpo, roteirista do filme da Marvel, confirmou ao CBR que o personagem, de fato, morreu no fim do longa-metragem.

“Qual é o ponto de fusão de um Eterno? Quanto tempo leva para literalmente derreter um Eterno?”, brincou Firpo. “Ele não consegue encarar a família dele depois do que ele fez, o que ele percebe no fim”.

O roteirista, no entanto, disse que não acredita que Ikaris acha que estava errado. No entanto, ele sente remorso pela forma como viveu.

“Não acho que Ikaris ache que está errado. Eu acho que ele tem muito arrependimento. Ele está muito arrependido. Acho que ele está arrependido de como viveu toda a sua vida neste planeta, e isso é um grande fardo para carregar”, explicou ele. “Então, realmente, esse ato é basicamente dizer: ‘Cometi um erro, mas não posso encarar minha família, e eu não posso continuar vivendo'”.

“Começou como um exílio que acho que, ao longo da filmagem, realmente se tornou algo que precisava ser definitivo”, acrescentou. “É realmente um momento de dizer, ‘É sacrifício.’ É como dizer: ‘Não posso servir aos Eternos. Se não posso servir aos Celestiais e não posso estar com minha família, então escolho esta terceira opção’, que – para ele – realmente é o esquecimento. Então, sim, ele está morto”.

Novo filme da Marvel, Eternos está em cartaz no cinema

Após os eventos de Vingadores: Ultimato, uma tragédia inesperada faz com que os Eternos saiam das sombras e se reúnam novamente contra o inimigo mais antigo da humanidade, os Deviantes.

O elenco incrível inclui Richard Madden, como o poderoso Ikaris, Gemma Chan como a amante da humanidade, Sersi, Kumail Nanjiani como o poderoso ser cósmico Kingo, Lauren Ridloff como a super rápida Makkari, Brian Tyree Henry como o inteligente inventor Phastos, Salma Hayak como a sábia e espiritual líder Ajak, Lia McHugh como a eternamente jovem Spire, Don Lee como o poderoso Gilgamesh, Barry Keoghan como o distante Druig, Angelina Jolie como a brava guerreira Thena, e Kit Harington como Dane Whitman, o Cavaleiro Negro.

A sinopse de Eternos estabelece que o filme se passa após Vingadores: Ultimato, mas tudo indica que também teremos vislumbres do passado do MCU.

A direção é de Chloé Zhao, que recentemente fez história ao ganhar o Oscar de Melhor Direção por Nomadland.

Eternos está em cartaz em todos cinemas brasileiros.

Clique aqui para assinar o Disney+ e assistir aos filmes e séries da Marvel.