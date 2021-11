Fãs comparam Homem-Aranha 3 com Vingadores: Ultimato em pré-venda de ingressos

A pré-venda de ingressos de Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (Homem-Aranha 3) causou agitação na Internet, visto que vários sites travaram devido à alta demanda. Alguns fãs disseram que é uma situação parecida com a de Vingadores: Ultimato.

Em 2019, assim que começaram as vendas de ingressos para Vingadores: Ultimato, os sites também não suportaram a grande quantidade de pessoas querendo acessar. Não por acaso, a conclusão da saga dos Vingadores quebrou o recorde de maior número de ingressos vendidos antecipadamente.

Será que agora esse recorde será quebrado por Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (Homem-Aranha 3)? Resta saber.

Confira abaixo algumas reações de fãs no Twitter à turbulência causada por Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (Homem-Aranha 3).

Mais sobre Homem-Aranha 3

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, traz Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon. O elenco tem ainda Jamie Foxx como Electro, Alfred Molina sendo Doutor Octopus e Benedict Cumberbatch como Doutor Estranho.

O rumor é que um Sexteto Sinistro do multiverso seja formado no filme. O título estaria ligado a esse vilões não terem uma “volta para casa”, ou seja, para seus respectivos universos.

Willem Dafoe deve voltar como o Duende Verde para liderar esse grupo. O vilão foi o principal do primeiro Homem-Aranha com Tobey Maguire. O Doutor Octopus de Molina também é dessa mesma trilogia, enquanto o Electro de Foxx é dos filmes do Peter Parker de Andrew Garfield.

Apesar dos rumores, Marvel e Sony não comentam. O que é certo é que Homem-Aranha 3 deve começar a criar o caminho para colocar o Peter Parker de Tom Holland mais próximo do Venom.

A direção do filme é de Jon Watts.

“Pela primeira vez na história cinematográfica do Homem-Aranha, nosso herói amigo da vizinhança é desmascarado e não consegue mais separar sua vida normal dos grandes riscos de ser um super-herói.”

“Quando ele pede ajuda ao Doutor Estranho, os riscos se tornam ainda mais perigosos, e o forçam a descobrir o que realmente significa ser o Homem-Aranha”, diz a sinopse do filme.

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, tem previsão para 16 de dezembro de 2021.