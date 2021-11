Ferida é processado por ex-lutadora do UFC e deixa Halle Berry enfurecida

Os bastidores de Ferida, o novo filme de Halle Berry na Netflix, foram marcados por polêmicas. A lutadora de UFC Cat Zingano processou os responsáveis pelo longa, após supostamente perder um papel no longa da Netflix. Após meses calada, Berry – que também é diretora do filme – abriu o jogo e detonou a esportista.

Cat Zingano teria se encontrado com Halle Berry em julho de 2019. Na época, a lutadora teria sido descrita como “perfeita para o projeto”. Zingano foi incentivada a cancelar suas próximas lutas do UFC para participar do filme com segurança, mas depois, acabou afastada do projeto.

Por isso, Cat afirma que sua carreira foi prejudicada devido aos compromissos não-cumpridos com o filme, e cobra danos morais e patrimoniais de Halle Berry.

Agora é Halle Berry quem processa Cat Zingano. A atriz abriu uma ação contra a lutadora, e ofereceu outra explicação para a demissão da esportista no UFC; veja abaixo.

Halle Berry contra ataca em Ferida

Em documentos enviados recentemente por Halle Berry, em uma nova ação judicial, a atriz explica que Zingano escolheu desistir de uma luta do UFC para participar do filme Ferida.

“Zingano escolheu aparecer no filme e não participar de sua próxima luta. Ela tomou essa decisão sabendo de quanto ganharia e do papel que interpretaria em Ferida”, afirma a atriz nos documentos.

O site TMZ teve acesso ao processo, no qual Halle Berry afirma não ter nenhuma culpa pela demissão de Zingano.

“O UFC demitiu Zingano porque ela perdeu 4 de suas últimas 5 lutas. Embora esses eventos tenham acontecido há 2 anos atrás, Zingano só abriu o processo para capitalizar no lançamento de Ferida na Netflix, que aconteceu em 24 de novembro de 2021”, afirma o processo.

Dessa forma, Halle Berry acredita que todas as ações movidas pela lutadora devem ser arquivadas pela Justiça Americana.

Para quem não ainda não assistiu, Ferida acompanha a história de Jackie Justice, uma desacreditada lutadora de MMA que busca redenção como atleta – ao mesmo tempo em que tenta criar o filho que abandonou no início de sua carreira esportiva.

Tudo muda quando a protagonista de Halle Berry recebe um convite irrecusável para enfrentar a lutadora Lady Killer, com um pagamento de 10 mil dólares mesmo em caso de derrota.

Provavelmente, Cat Zingano foi considerada para o papel de Lady Killer, que acabou ficando para outra lutadora profissional.

Em Ferida, Lady Killer é interpretada por Valentina Shevchenko, que é atualmente a Campeã Mundial Peso-Mosca do UFC Feminino – título que mantém desde 2018.

Ferida está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.