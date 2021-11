Ferida: O que acontece com Jackie no fim na Netflix

Além de representar mais uma performance de peso de Halle Berry, Ferida é o primeiro trabalho da atriz como diretora. O drama esportivo está fazendo sucesso na Netflix, e já deixa fãs emocionados com seu desfecho tocante, que aborda temas importantes como o perdão e a resiliência. Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o final do longa e o que acontece com Jackie; confira.

Ferida acompanha a história de Jackie Justice, uma desacreditada lutadora de MMA que busca redenção como atleta – ao mesmo tempo em que tenta criar o filho que abandonou no início de sua carreira esportiva.

Após receber um convite irrecusável para enfrentar a campeã Lady Killer, Jackie começa a treinar com o técnico Bobbi Buddhakan. Como Killer é uma lutadora bem mais atlética e forte, a única chance de Jackie vencer seria derrubar a oponente e bater nela no chão.

Na luta final Jackie e Killer trocam golpes alucinantes em uma sequência de tirar o fôlego. Após 5 rounds, Lady Killer vence o confronto e mantém seu título na categoria. Mas Jackie conquista o coração do público e recebe os 10 mil dólares prometidos pelo organizador Immaculate.

O final explicado de Jackie na Netflix

Os últimos minutos do filme mostram Buddhakan visitando Jackie para parabenizar a protagonista pela luta. A personagem também revela o motivo de ter abandonado o ringue anos atrás.

Jackie explica que aquela foi a primeira luta em que pensou no filho. Ao ver a carinha de Manny com o pai na plateia, a lutadora temeu nunca vê-lo novamente, e por isso, interrompeu sua carreira.

Logo após o confronto com Lady Killer, Jackie retorna à casa de sua mãe para buscar o filho Manny, afirma desejar se tornar uma mãe mais responsável. Mãe e filho embarcam em uma jornada para um futuro incerto, mas as últimas palavras do garoto indicam seu perdão à lutadora.

No final das contas, essa é a mensagem do filme. A personagem de Halle Berry é uma mulher guerreira, que nunca desistiu e sempre lutou contra todas as chances contrárias. Ao final do filme, a protagonista encara de frente uma nova luta: a criação do filho.

Jackie não lutou apenas nos ringues. A protagonista de Halle Berry foi abusada sexualmente na infância, viveu um relacionamento conturbado com a mãe, e precisou treinar muito para retomar sua resistência e enfrentar Lady Killer com a cabeça erguida.

A derrota de Jackie na luta contra Lady Killer se parece muito com a derrota de Adonis Creed para Pretty Ricky Conlan no filme Creed. O personagem de Michael B. Jordan pode até ter perdido a luta, mas ganha o coração dos fãs por sua força e resiliência.

Ou seja, mesmo perdendo a luta, Jackie ganha algo bem mais importante: a admiração do público por ter dado tudo de si.

Essa é a mensagem que Halle Berry queria transmitir ao público: “não importa a adversidade, você sempre tem uma escolha: lutar ou aceitar seu destino”.

Jackie está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.