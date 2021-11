Ferida: Respondido de Jackie Justice existe e história é real

Dirigido e protagonizado por Halle Berry, Ferida não demorou para se tornar um grande sucesso na Netflix. O longa conta a história de uma lutadora que retorna aos ringues para uma última e importante luta. Dado o grande realismo do longa, muitos fãs se perguntaram se a protagonista Jackie Justice existe na vida real.

Ferida foca em Jackie Justice, uma desacreditada lutadora de MMA que busca redenção como atleta – ao mesmo tempo em que tenta criar o filho que abandonou no início de sua carreira esportiva.

Embora tenha feito muito sucesso com o público da Netflix, Ferida dividiu a opinião da crítica especializada. O filme garantiu 52% de aprovação no Rotten Tomatoes, com elogios pela performance e direção de Halle Berry, e críticas sobre o roteiro.

O site HITC revelou se Jackie Justice é baseada em atletas da vida real ou se a trama da personagem é completamente fictícia; confira.

Jackie Justice existe na vida real?

Jackie Justice, a protagonista de Ferida, não é baseada em qualquer lutadora de MMA ou atleta da vida real. Na verdade, a personagem é uma criação completamente fictícia de Halle Berry.

A atriz e diretora passou um bom tempo construindo a personalidade de Jackie, e se inspirou em suas próprias experiências para criar alguns dos dilemas da personagem.

Em sua preparação para o papel, Halle Berry também treinou artes marciais por pelo menos 8 meses – incluindo a prática de boxe, judô e jiu-jitsu brasileiro.

Durante uma entrevista ao The New York Times, a atriz falou sobre as semelhanças de Jackie Justice com sua trajetória em Hollywood.

“Eu entendo como é ser marginalizada como uma mulher negra. A raiva, o ressentimento, o medo e a frustração que vêm com tudo isso”, comentou a atriz.

Assim como Jackie Justice, Ferida não é baseado em uma história real. Todos os eventos do filme foram criados por Halle Berry e pela roteirista Michelle Rosenfarb. O estúdio aceitou todas as mudanças propostas pela dupla.

Halle Berry, por exemplo, advogou pela inclusão de uma mulher negra e madura para o papel principal, com a intenção de revitalizar um subgênero marcado por clichês.

Após buscar pela atriz perfeita para o papel de Jackie Justice, Halle Berry decidiu aceitar o desafio e interpretar a protagonista.

O aspecto mais realista de Ferida é a performance de Lady Killer, a adversária de Jackie Justice em sua luta final – o que não é exatamente uma surpresa, já que a personagem é interpretada por uma lutadora de MMA da vida real.

Ferida já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.