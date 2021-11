Filme da Netflix é cancelado após acusado por estupro ser inocentado nos EUA

Lucky, filme que adapta o livro de memórias de Alice Sebold, publicado em 1999, foi cancelado, informa a Variety. O longa-metragem da Netflix seria estrelado por Victoria Pedretti, de Você e A Maldição da Mansão Bly.

A obra retrata Sebold ser espancada e estuprada por um desconhecido durante o primeiro ano dela na Universidade de Syracuse, em 1981. A partir daí, é explorado como o trauma moldou o restante da vida dela.

Anthony Broadwater foi preso pelo crime, mas foi inocentado recentemente, após ter sido provado que ele não o cometeu e que a investigação utilizou métodos falhos.

Filme é cancelado após investigação de produtor executivo

O projeto perdeu o financiamento há meses, depois do produtor executivo Timothy Mucciante ter demonstrado preocupação sobre os eventos do livro e de ter deixado o filme.

Depois de deixar o filme, Mucciante contratou um investigador particular para examinar as evidências contra Broadwater. O resultado da investigação foi levado à equipe do acusado, que foi inocentado um tempo depois.

Essencialmente, essa investigação salvou a vida de Broadwater, que sofria com o estigma dessa falsa acusação feita contra ele.

Nesse meio tempo, Victoria Pedretti, de Você e A Maldição da Residência Hill, também saiu do longa-metragem, que acabou sendo cancelado.

