Filme de ação eletrizante com Bruno Gissoni estreia no Prime Video neste sábado

Após lançamento exclusivo nos cinemas brasileiros, o filme de ação Reação em Cadeia finalmente chega ao catálogo do Prime Video. Protagonizado por Bruno Gissoni e Monique Alfradique, o filme conta a história de um esquema de corrupção que envolve os bastidores da política – com consequências de tirar o fôlego.

Reação em Cadeia é dirigido e escrito por Márcio Garcia, com roteiro co-produzido por Thiago Dottori. O filme é o terceiro longa-metragem dirigido por Garcia, após Predileção, Amor por Acaso e Angie.

O texto do longa é supervisionado por Bráulio Mantovani, responsável pelos roteiros de sucessos como Tropa de Elite e Cidade de Deus.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de Reação em Cadeia no Prime Video; confira.

Reação em Cadeia acompanha a história de Guilherme – vivido por Bruno Gissoni – um jovem que trabalha como contador e mantém uma vida tranquila e pacata.

Tudo muda quando o protagonista descobre a existência de um grande esquema de desfalque orçamentário na empresa em que trabalha.

Graças a essa descoberta, Guilherme recebe uma grande promoção em seu trabalho.

Eventualmente, o protagonista de Reação em Cadeia começa a se envolver com Lara, com quem viveu uma curta relação na época do colégio.

Guilherme descobre que Lara vive um relacionamento conturbado com o namorado Zulu, vivido por André Bankoff.

Para tentar se livrar de uma dívida do namorado, Lara convence Guilherme a se envolver em uma esquema de corrupção com tentáculos por toda a política brasileira.

Nesse cenário complicado, Guilherme se envolve em uma teia de mentiras, corrupção e segredos, com potencial para mudar sua vida para sempre.

Como já citamos, Bruno Gissoni lidera o elenco de Reação em Cadeia como o protagonista Guilherme.

Bruno começou sua carreira na Malhação, e desde então, contou com diversas performances elogiadas em novelas e séries da Rede Globo. O ator também é meio-irmão de Rodrigo Simas e Felipe Simas.

Monique Alfradique, que também é famosa por atuar em novelas da Rede Globo, interpreta Lara.

Já André Bankoff, de novelas da Globo e da Record, vive Zulu, o problemático namorado de Lara.

O elenco do longa é completado por Victor Lamoglia, Rodrigo Gemino, Adriano Garib, Leandro Nascimento e Juliana Knust.

Reação em Cadeia já está disponível no catálogo brasileiro do Amazon Prime Video. Veja abaixo o trailer oficial do longa brasileiro.