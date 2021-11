Filme de Natal conta uma origem do Papai Noel e domina na Netflix

Uma das melhores estreias recentes da Netflix é o filme britânico Um Menino Chamado Natal, que conta a história de origem do Papai Noel de maneira bem diferente. Com uma trama para toda a família, o longa tem tudo para deixar os espectadores na plataforma em clima de Natal. Em um papo com o site The Hollywood News, o elenco do filme discute sua importante mensagem.

Um Menino Chamado Natal acompanha a história do jovem Nikolas, um garotinho que enfrenta paisagens geladas em busca do pai desaparecido – que some à procura de Elfheim, o reino mágico dos Elfos.

Em sua grande jornada, Nikolas conta apenas com a ajuda da obstinada rena Blitzen e de um leal ratinho de estimação.

Protagonizado por Henry Lawfull, o filme tem também Jim Broadbent (Harry Potter), Sally Hawkins (A Forma da Água), Michiel Huisman (Game of Thrones), Toby Jones (Capitão América: O Primeiro Vingador), Maggie Smith (Harry Potter, Downton Abbey), Rune Temte (Capitã Marvel), Indica Watson (Sherlock) e Stephen Merchant (The Good Place) no elenco.

Em uma entrevista conjunta entre os atores e os produtores de Um Menino Chamado Natal, o diretor Gil Kenan falou sobre as inspirações do filme.

Para quem não sabe, Um Menino Chamado Natal é uma adaptação cinematográfica do livro homônimo escrito por Matt Haig.

“Eu me apaixonei na hora por essa história, que não é exatamente o tipo de filmes que costumamos produzir na atualidade. É puro conto de fadas, uma fantasia real. É como se fosse uma história clássica de Roald Dahl”, comentou o diretor.

Henry Lawfull, intérprete do protagonista Nikolas, adorou contracenar com Kristen Wiig, que faz uma participação especial no filme como a Tia Carlotta.

“Ela é maravilhosa! Muito engraçada, gostei muito de trabalhar com ela. Porém, foi com ela que nós filmamos uma das cenas mais difíceis do filme”, afirmou o ator.

Em outra entrevista, desta vez com o site Screen Rant, o diretor do filme falou sobre o clima natalino da produção.

“Não há nada mais assustador que o Natal! Foi o amor aos personagens e à história que me trouxe para esse filme, sinceramente. Tenho um relacionamento estranho com o Natal, já que nasci em Londres, mas minha família deixou a Inglaterra quando eu tinha apenas 3 anos. E aí nós nos mudamos para Tel Aviv, onde meus pais trouxeram a ideia do Papai Noel”, explicou o diretor.

Além de dirigir Um Menino Chamado Natal na Netflix, Gil Kenan é também o roteirista de Ghostbusters: Mais Além, que está em cartaz nos cinemas brasileiros.

Henry Lawfull falou também sobre suas experiências nas gravações de Um Menino Chamado Natal e como foi contracenar com alguns dos atores britânicos mais famosos de todos os tempos.

“Foi tudo muito especial. Obviamente, o filme foi uma grande oportunidade para mim – meu primeiro trabalho como ator. Trabalhar com atores que eu cresci assistindo em Harry Potter e outros filmes importantes é incrível e realmente emocionante”, comentou o astro.

Um Menino Chamado Natal está disponível no catálogo brasileiro da Netflix; veja abaixo o trailer.