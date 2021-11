Filme de suspense com atores de Breaking Bad e Peaky Blinders está na Netflix

Aaron Paul e Annabelle Wallis são conhecidos principalmente por performances como Jesse Pinkman em Breaking Bad e Grace Burgess em Peaky Blinders. Fãs das séries podem conferir os atores contracenando em Vida Dupla, um emocionante filme de suspense disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

Vida Dupla – lançado em 2016 com o título Come and Find Me (Venha e Me Encontre) – é um suspense dramático criado e dirigido por Zack Whedon, o meio-irmão do cineasta Joss Whedon.

Em seu lançamento, o filme recebeu críticas positivas da imprensa especializada, e alcançou 63% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre a interessante trama e o competente elenco de Vida Dupla na Netflix, com Aaron Paul e Annabelle Wallis.

De que fala Vida Dupla na Netflix?

“Quando sua namorada desaparece, um designer gráfico de L.A. decide investigar o caso e descobre uma rede de mentiras, crimes e corrupção”, afirma a sinopse oficial de Vida Dupla, divulgada pela Netflix.

Vida Dupla começa mostrando a rotina pacata e idílica do casal David e Claire – o que muda completamente quando a jovem desaparece misteriosamente.

Devastado e incapaz de superar o trauma, David embarca em uma jornada perigosa e obsessiva para encontrar a namorada.

O protagonista se surpreende ao descobrir que Claire levava uma vida dupla, mas mesmo assim, continua disposto a arriscar tudo para vê-la novamente.

Onde está Claire? Como a vida dupla da personagem influenciou seu desaparecimento? Todas essas perguntas são respondidas no final de Vida Dupla.

Elenco de Vida Dupla na Netflix, com astros de Breaking Bad e Peaky Blinders

Como já citamos, Aaron Paul e Annabelle Wallis comandam o elenco de Vida Dupla como David Larraine e Claire Collins.

Aaron Paul é conhecido principalmente por interpretar Jesse Pinkman em Breaking Bad, mas conta com outras performances elogiadas em Westworld e Um Espião e Meio.

Já Annabelle Wallis, é famosa por viver Grace Burgess, a esposa do protagonista Tommy Shelby na série Peaky Blinders. A atriz também está no filme A Múmia, com Tom Cruise e na série The Tudors.

Terry Chen (Na Mente do Demônio) vive o Detetive Chris Sloane, que atua no caso de Claire e tenta ajudar David a reencontrar a amada.

Chris Chalk (Gotham) interpreta Buck Cameron, um antigo amigo de Claire que parece guardar um grande segredo.

O elenco de Vida Dupla conta também com Garret Dillahunt (Fear the Walking Dead), Zachary Knighton (Happy Endings), Enver Gjokaj (Agents of SHIELD), Dean Redman (Percy Jackson) e Michael Kopsa (Arquivo X).

Vida Dupla já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix; confira abaixo o trailer.