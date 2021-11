Filme de suspense deixa espectadores da Netflix com muita tensão

Forte dei Marmi, na Itália, pode ser um local paradisíaco, com lindas praias e vista para as montanhas. Segurança, da Netflix, no entanto, mostra que até mesmo lugares belos como esse podem esconder segredos sombrios.

Nesse local, Roberto Santini (Marco D’Amore) desempenha um papel bastante especial. Ele é especialista em segurança do lar, que já instalou centenas de câmeras pela cidade para manter os residentes ricos e suas propriedades seguras.

Quando ele vê o resultado de um ataque brutal por meio de uma de suas câmeras, sua percepção do que significa a segurança começa a mudar. Ele lança sua própria investigação não oficial para desvendar esse crime.

Com o tempo, ele percebe que todas as câmeras de segurança do mundo não são capazes de impedir que certos crimes aconteçam. E as câmeras são especialmente ruins em detectar os crimes das pessoas que pagaram por suas instalações.

Sucesso na Netflix

Segurança é um suspense que serve para qualquer um que esteja em busca de uma história tensa, que não dá espaço para o espectador respirar.

A crítica especializada também parece apreciar Segurança, embora não tenham sido publicadas muitas análises até o momento de publicação desta matéria.

Ilina Singh, do Leisure Byte, considerou Segurança um filme “complexo com trama linear”. Ela criticou a trama por não ousar muito, mas que os personagens fortes e o roteiro mantém as coisas interessantes.

Já Danessa Naj’e, do Hollywood Insider, escreveu ter apreciado o fato de que o filme é como um quebra-cabeças, elogiando o ritmo do longa-metragem da Netflix. “Se você gosta de filmes que te forçam a prestar atenção aos detalhes, e de filmes sobre crime, definitivamente recomendo esse para você”.

Karina Adelgaard, do Heaven of Horror, por sua vez, considerou os personagens “fascinantes e falhos” como um dos pontos altos de Segurança.

O filme é dirigido por Peter Chelsom, de O Espaço Entre Nós e Dança Comigo?. Ele também assina o roteiro, junto de Tinker Lindsay e Michele Pellegrini.

Segurança está disponível na Netflix.