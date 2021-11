Gary Oldman dormiu várias noites em caixão para filme de Drácula

Drácula de Bram Stoker permanece como uma das releituras mais queridas do clássico livro sobre o icônico vampiro. Grande parte do sucesso do filme, é claro, é a forma como Gary Oldman encarnou o personagem titular. Para tal, ele adotou um costume inusitado.

Cary Elwes, que interpreta o lorde Arthur Holmwood no filme de Francis Ford Coppola, revelou que Oldman dormiu em um caixão todas as noites enquanto filmava o longa-metragem.

Não bastasse isso, ele se isolou do restante do elenco, o que se encaixa com a forma como Drácula é desenvolvido no filme. Ele tem muito pouco contato com outros personagens além de Jonathan Harker (Keanu Reeves) e Mina Harker (Winona Ryder).

Gary Oldman realmente se dedicou para interpretar Drácula

Elwes conversou com o THR sobre a carreira dele, indo desde A Louca! Louca História de Robin Hood até o vindouro Missão Impossível 7. Ao falar sobre Drácula de Bram Stoker, ele falou sobre o costume de Gary Oldman nas gravações.

“Francis acredita que o tempo que o elenco passa junto transparece em tela. Então todos os caçadores de vampiros viviam em uma propriedade e o pobre do Gary teve de viver sozinho”, disse o astro.

“Gary estava dormindo em um caixão todas as noites, ele estava levando sério a esse ponto. Ele estava isolado de todos nós – por escolha própria. Então vimos ele pela primeira vez durante ensaios e então nunca o víamos novamente”, continuou Elwes.

Drácula de Bram Stoker, no momento da publicação desta matéria, está disponível na Netflix.