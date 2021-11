Globo vende filme de Marcius Melhem da Netflix para se afastar do ator

A Globo, aparentemente, quer se distanciar de Marcius Melhem após o humorista ter sido denunciado por Dani Calabresa e diversas outras mulheres, que o acusaram de assédio moral e sexual.

Conforme a coluna de Leo Dias, essa foi a intenção do Grupo Globo em vender o filme Os Caras de Pau em O Misterioso Roubo do Anel à Netflix.

O longa-metragem é protagonizado por Leandro Hassum e Marcius Melhem e já chegou ao catálogo da plataforma de streaming. Trata-se de um original da Globo, com selo Telecine.

A coluna informa que o Grupo Globo busca se desvincular lentamente do humorista, “de forma sutil”. Melhem também é ex-diretor do núcleo de humor da TV Globo.

Mais sobre Os Caras de Pau em O Misterioso Roubo do Anel

“Acusados do roubo do anel mais valioso do mundo, dois seguranças fazem de tudo para provar sua inocência”, diz a sinopse do filme, que está na Netflix.

Felipe Joffily, de Muita Calma Nessa Hora 2, dirige o filme, que conta com roteiro de Marcius Melhem, Chico Soares, Celso Taddei e Mauro Wilson.

Além de Marcius Melhem e Leandro Hassun, o elenco conta com Christine Fernandes, Marcio Vito, Adriano Garib, André Mattos, Augusto Madeira e Ricardo Pereira.

Os Caras de Pau em O Misterioso Roubo do Anel está disponível na Netflix.