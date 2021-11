Henry Cavill termina Enola Holmes 2 com mensagem motivacional

Com um vídeo no Instagram, Henry Cavill, astro de The Witcher, mostra que terminou as gravações de Enola Holmes 2, da Netflix. Mas, ao fazer isso, o ator deu uma mensagem motivacional para que os fãs façam exercícios.

Foi uma maneira diferente de anunciar o fim das gravações dele. Nos longas com Millie Bobby Brown, de Stranger Things, Henry Cavill é o Sherlock Holmes.

No vídeo de anúncio, o ator aparece caminhando no escuro. Henry Cavill comenta como passou o dia inteiro pensando que não faria exercícios, mas no fim, venceu a própria mentalidade e saiu para correr, mesmo que estivesse frio e escuro.

“Hoje foi meu última dia em Enola Holmes. E durante todo o tempo eu estava pensando sobre não sair e ter essa corrida. Está escuro, um pouco frio e passei o dia me convencendo com vários motivos para não correr. Mas, eu vim, corri e me sinto muito bem. Então, se você está pensando em não treinar hoje, levante e vá”, diz o astro de The Witcher e Enola Holmes 2 em parte do vídeo.

Confira abaixo.

Enola Holmes 2 tem mais voltas na Netflix

Como já havia sido anunciado, Enola Holmes 2, com Millie Bobby Brown, está em desenvolvimento na Netflix e, a volta de mais um amado personagem está confirmada. Louis Partridge retornará como Tewkesbury.

No primeiro longa, o personagem foi um aliado e interesse amoroso de Enola Holmes, interpretada por Millie Bobby Brown. Como citado, Enola Holmes 2 também terá o retorno de Henry Cavill como Sherlock Holmes.

Ambientado em 1884 na Inglaterra, Enola Holmes segue a personagem do título enquanto tenta encontrar sua mãe (Helena Bonham Carter) após um misterioso desaparecimento na manhã do aniversário de 16 anos dela.

Enola conta com a ajuda de seus agora guardiões e irmãos Sherlock e Mycroft em sua busca para descobrir a verdade. No longa, Millie Bobby Brown, de Stranger Things, interpreta a personagem principal.

Enola Holmes está agora disponível pela Netflix. A sequência ainda não conta com previsão de lançamento.