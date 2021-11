Homem-Aranha 3: Caixa do Doutor Estranho pode trazer grande reviravolta

Doutor Estranho carrega uma caixa em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) que pode ser bastante importante para a trama do blockbuster. Uma teoria indica que haverá uma grande reviravolta em torno disso.

De acordo com o Comic Book Resources, um produto oficial revelou que o artefato é conhecido apenas como “a Caixa”. No entanto, pode ser uma versão da Caixa de Pandora da Marvel.

Uma teoria compartilhada pelo Direct indica que, em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3), o Doutor Estranho está substituindo pessoas da Terra principal do MCU por outras do multiverso que não sabem que Peter Parker é o Homem-Aranha.

Desse modo, as pessoas da Terra principal ficariam presas na “Caixa”, do mesmo jeito que Zeus fez com os demônios usando a Caixa de Pandora.

Teoria da Internet

É uma teoria peculiar e que representaria uma grande reviravolta, até mesmo porque não é o que os trailers estão indicando.

O que eles indicam é que a “Caixa” é usada para armazenar os vilões que acabaram surgindo no MCU como resultado do problema com o feitiço do Doutor Estranho para ajudar o Homem-Aranha.

O Homem-Aranha e o Doutor Estranho aparentemente brigam por causa da “Caixa” porque Peter Parker sabe que os vilões têm destinos trágicos, nutrindo algum tipo de esperança de salvá-los disso. Já o Doutor Estranho entende que a morte é o caminho inevitável para eles.

Curiosamente, essa é uma ideia que também se conecta com a Caixa de Pandora, já que representa grandes ameaças sendo aprisionadas em um artefato mágico.

Com tantas teorias e especulações, resta saber o que realmente acontecerá na trama de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3).

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) chega aos cinemas brasileiros em 16 de dezembro.