Homem-Aranha 3: Como silenciar palavras e evitar spoilers nas redes sociais

Homem-Aranha 3 é o lançamento mais aguardado da Fase atual do MCU, e a última coisa que os fãs querem é receber spoilers. Como as exibições prévias para convidados devem começar nesta semana, grandes novidades serão divulgadas nas redes sociais. Se você deseja evitar os spoilers do filme, uma boa dica é silenciar as palavras relacionadas à Marvel e ao Homem-Aranha. Explicamos abaixo como fazer isso no Twitter, Instagram e Facebook.

O novo filme, que recebeu o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, traz Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon. O elenco tem ainda Jamie Foxx como Electro, Alfred Molina no papel do Doutor Octopus e Benedict Cumberbatch como Doutor Estranho.

Mas esses não são spoilers da trama, já que o retorno dos vilões foi revelado nos trailers do longa. O que muitos fãs desconfiam que o Homem-Aranha será a porta de entrada de outros personagens aguardados – mas ainda não revelados – no MCU.

A Sony e a Marvel fazem de tudo para manter os detalhes de Homem-Aranha 3 sob sete chaves, mas com as exibições para a imprensa, é quase uma certeza a divulgação de spoilers nas redes sociais.

Como silenciar Homem-Aranha no Twitter?

As principais novidades sobre Homem-Aranha 3 devem ser divulgadas primeiramente no Twitter. Muitos fãs da Marvel já utilizam a ferramenta de bloqueio de palavras para evitar spoilers.

Para bloquear palavras no Twitter, pelo celular, basta acessar o aplicativo no smartphone e tocar no ícone da foto.

Na barra lateral, você deve selecionar “Configurações de Privacidade”, e depois tocar em “Preferências de Conteúdo”.

Depois, é só acessar a opção “Silêncio Ativado” e entrar em “Palavras silenciadas”. Para acrescentar novos termos, toque em “adicionar”.

Vale lembrar que não existem diferenciações entre letras maiúsculas e minúsculas, e que o bloqueio de uma palavra silencia também hashtags que usam o mesmo termo.

Uma boa dica para os fãs da Marvel é silenciar também termos relacionados a Homem-Aranha 3, como Marvel, Tom Holland, os nomes dos personagens do filme e o título do longa em inglês (Spider-Man: No Way Home).

Bloqueando o Homem-Aranha no Instagram

Como o Instagram é uma rede social de imagens e vídeos, bloquear palavras não faz efeito na hora de evitar spoilers.

É possível bloquear termos no Instagram na área de configurações de privacidade, basta acessar o menu “privacidade” e tocar em “palavras ocultas”.

Mas mesmo o bloqueio de palavras não impede os spoilers que vêm por fotos e vídeos. Nesse caso, uma boa dica é evitar conferir as atualizações e stories de perfis que costumam repercutir novidades da Marvel.

Como silenciar palavras no Facebook?

Alguns spoilers de Homem-Aranha: Sem Volta Para a Casa também devem ser divulgados no Facebook, embora em quantidade menor.

Até o momento, o Facebook não conta com uma ferramenta específica para o bloqueio de palavras em toda a plataforma. Os usuários podem impedir que certos termos sejam escritos em comentários de seus próprios perfis, mas não nos perfis de outras pessoas ou em páginas.

Para quem deseja bloquear spoilers no Facebook, uma boa dica é baixar o aplicativo Spoilers Blocker, que serve para silenciar spoilers no Facebook e Instagram. O download é gratuito e o app funciona no Android e iOS.

Homem-Aranha 3: Sem Volta Para a Casa chega aos cinemas brasileiros em 17 de dezembro. Veja abaixo o trailer.

