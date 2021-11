Homem-Aranha 3: Referência a Scooby-Doo vai além de piada

Em Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (Homem-Aranha 3), Doutor Estranho faz uma referência a Scooby-Doo enquanto dá uma ordem para Peter Parker e seus amigos, o que pode ser mais do que uma piada. Há um curioso significado por trás disso.

A “piadinha” com Scooby-Doo no trailer não agradou muitos fãs da Marvel, já que não faz bem o estilo do Doutor Estranho. Mas pode haver uma explicação para o diálogo.

Um internauta observou no Reddit (via Screen Rant) que o momento pode fazer referência a um desenho animado chamado Os Treze Fantasmas do Scooby-Doo, onde um feiticeiro (que se parece muito com o Doutor Estranho) ajuda Scooby-Doo e sua turma a devolver treze fantasmas perigosos ao cativeiro em um baú.

Com o contexto, a piada poderia funcionar em Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (Homem-Aranha 3).

Filme e desenho com pontos em comum

As semelhanças entre Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (Homem-Aranha 3) e Os Treze Fantasmas do Scooby-Doo são difíceis de ignorar.

O enredo do desenho animado consiste em Scooby-Doo e Salsicha, por engano, deixando treze terríveis fantasmas saírem de um baú e, em seguida, tentando corrigir o erro.

Um feiticeiro chamado Vincent Van Ghoul ajudou a turma em sua jornada.

Já que um feiticeiro também ajuda um grupo de jovens a colocar os vilões de volta de onde eles vieram em Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (Homem-Aranha 3), os dois projetos distintos têm paralelos claros.

Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (Homem-Aranha 3) estreia nos cinemas brasileiros em 16 de dezembro.

