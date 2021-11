Homem diz que é o Batman e garante ter pego suspeito de homicídio

Um vigilante, autointitulado Bruce Wayne ou Batman de Stockton, supostamente apreendeu um homem suspeito de ter cometido homicídio duplo em Lodi, na Califórnia, EUA.

Em 16 de novembro as vítimas, identificadas como uma jovem de 16 anos e outro de 17 anos, foram encontradas próximas aos trilhos de trem em Salas Park, em Lodi. Ambas estavam com múltiplas feridas de facadas, conforme o 209 Times (via CBR).

O Batman de Stockton estava próximo à cena do crime e diz ter reconhecido o suspeito no parque. O “Bruce Wayne” disse que o suspeito estava coberto de sangue com cortes nas mãos e pernas.

O vigilante apreendeu o suspeito e, em seguida, ligou para o departamento de polícia de Lodi. O suspeito foi identificado como Randall Allenbaugh, de 29 anos. Desde então, ele já foi preso.

Polícia emitiu um comunicado sobre o crime

O departamento de polícia de Lodi emitiu um comunicado apenas identificando as vítimas como um jovem de 17 anos e uma jovem de 16 anos. Mais informações não foram divulgadas em razão das idades das vítimas.

“Ao longo da investigação, determinou-se que Allenbaugh era o suspeito responsável pelo duplo homicídio”, escreveu a polícia de Lodi no comunicado. “Acredita-se que o suspeito e as vítimas se conheçam”.

Desde 18 de novembro, a investigação ainda está em andamento.