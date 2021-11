Inspirado em John Wick, filme com atriz da Marvel está no Prime Video

O Amazon Prime Video lançou com exclusividade o filme Coquetel Explosivo (Gunpowder Milkshake) no Brasil. Ao estilo John Wick, o longa é estrelado por Karen Gillan, a Nebulosa da Marvel.

O filme é claramente inspirado por John Wick. O universo de Coquetel Explosivo tem uma organização voltada para assassinos profissionais, sendo a protagonista uma dessas personagens.

A assassina principal é Sam, interpretada pela atriz da Marvel. Ela cresceu treinada por essa organização, se tornando a principal comandada do grupo.

Tudo promete mudar em uma missão da personagem.

Coquetel Explosivo tem direção de Navot Papushado. Ao redor do mundo, o filme chegou na Netflix, tendo uma recepção morna – conseguiu 57% de nota no Rotten Tomatoes.

Conheça mais sobre Coquetel Explosivo abaixo.

A trama e o elenco de Coquetel Explosivo

O filme que chega no Amazon Prime Video no Brasil mostra Sam mudando tudo que conhece. A personagem da atriz da Marvel é enviada para uma missão para matar uma jovem menina.

Porém, a protagonista não consegue fazer isso e começa a proteger a garota. A personagem de Karen Gillan, assim, se unirá a mãe afastada e a ex-colegas para salvar a menina.

O elenco de Coquetel Explosivo traz nomes conhecidos. Além da estrela da Marvel, o filme do Amazon Prime Video tem ainda Lena Headey, de Game of Thrones; Carla Gugino, de produções como A Maldição da Residência Hill; e Freya Allen, de The Witcher.

Outros nomes do grande elenco incluem Michelle Yeoh (Shang-Chi), Angela Bassett e Paul Giamatti.

Com todo estilo John Wick, Coquetel Explosivo (Gunpowder Milkshake) está disponível no Amazon Prime Video no Brasil.