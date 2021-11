Keanu Reeves agradece Will Smith por desistir de Matrix

Em mais um momento Keanu Reeves de ser, o astro de Matrix e John Wick agradeceu Will Smith pelo astro desistir do papel de Neo. O intérprete oficial do protagonista sabe que o colega de Hollywood era uma das primeiras escolhas para o trabalho.

A declaração sincera de Keanu Reeves foi feita para Esquire. O astro afirma que o papel em Matrix mudou a vida e a carreira dele para sempre.

Ao mesmo tempo, vale dizer, Will Smith já era um astro bastante estabelecido em Hollywood. O ator de MIB: Homens de Preto, inclusive, nunca saiu de foco desde os anos 1990.

“Foi uma experiência criativa maravilhosa interpretar Neo na trilogia e no quarto filme – impactou minha vida pessoalmente e profissionalmente”, disse Keanu Reeves, que depois olhou para câmera e enviou a mensagem para Will Smith, “Muito obrigado”.

Como se sabe, as irmãs Wachowski criaram Matrix com a ideia de ter Will Smith como Neo. O ator chegou a ouvir a proposta para o filme, mas preferiu deixar passar o projeto.

Matrix 4 chega em breve no cinema

A sinopse oficial diz: “Matrix Resurrections é uma continuação da história estabelecida no primeiro Matrix.”

“20 anos depois, a franquia que ajudou a definir a cultura pop na virada do século está de volta para uma continuação e extensão do filme original.”

“Uma nova aventura alucinante com ação épica, que se passa em um mundo familiar, mas ainda mais provocativo, onde a realidade é mais subjetiva do que nunca. Tudo o que é necessário para ver a verdade é libertar sua mente.”

O elenco principal de Matrix: Resurrections (Matrix 4) conta com Keanu Reeves, Jessica Henwick, Carrie-Anne Moss, Christina Ricci, Jonathan Groff, Yahya Abdul-Mateen II, Jada Pinkett Smith, Priyanka Chopra e Neil Patrick Harris.

A direção é de Lana Wachowski, uma das diretoras da trilogia original. O roteiro é de Lana Wachowski, David Mitchell e Aleksandar Hemon.

Matrix Resurrections (Matrix 4) tem estreia marcada para o dia 22 de dezembro de 2021.