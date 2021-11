Keanu Reeves revela cena de abertura de John Wick 4

Keanu Reeves revelou que a cena de abertura de John Wick 4 terá o personagem do título cavalgando no deserto. O astro, porém, não contou o motivo do assassino estar nesse cenário.

A informação foi dada para Esquire. Keanu Reeves garante que estará cavalgando em alta velocidade, algo que ele nunca fez antes e até está treinando para ter essa nova habilidade.

Por essa descrição, um indicativo é de que John Wick pode estar em fuga.

“Há uma sequência, espero que sim – bata na madeira, que é a abertura de John Wick 4. John Wick está de volta no deserto em um cavalo. Eu espero que esteja apto a andar em alta velocidade com ele”, declarou Keanu Reeves.

Mais sobre a franquia John Wick

John Wick é uma franquia de ação criada pelo roteirista Derek Kolstad e de propriedade da Lionsgate.

Keanu Reeves interpreta John Wick, um assassino aposentado que se torna ativo novamente em sua busca por vingança.

A franquia começou com o lançamento de John Wick – De Volta Ao Jogo em 2014, seguido por duas sequências, John Wick: Um Novo Dia Para Matar em 2017 e John Wick 3: Parabellum em 2019.

Todos os três filmes foram considerados sucessos de crítica e bilheteria.

Keanu Reeves retorna ao papel em John Wick 4, que estreia em 27 de maio de 2022.