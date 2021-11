Marvel revela uniforme alternativo do Gavião Arqueiro em Vingadores: Ultimato

É bastante comum que o visual dos personagens sejam alterados ao longo do desenvolvimento dos filmes, especialmente em produções de grande orçamento. Isso ocorreu com o Gavião Arqueiro em Vingadores: Ultimato.

O artista visual do Marvel Studios, Andy Park, revelou um uniforme alternativo do herói no filme do MCU. Ele publicou a imagem no Instagram.

“Aqui está um Hawkeye que fiz para Guerra Infinita/ Ultimato”, Park escreveu na legenda. “A história estava sendo desenvolvida e eles queriam ver uma opção dele em um visual blindado mais high-tech (antes de seguirem a rota Ronin). Eu fiz o mesmo com a Viúva Negra para seu visual de Ultimato. Esse acabou entrando no filme”.

O visual do Ronin acabou também sendo usado na série do Gavião Arqueiro no Disney+, que dá continuidade à história do herói.

Gavião Arqueiro está no Disney+

“Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner reprisando seu papel como Clint Barton, um papel que ele começou a interpretar em Thor, de 2011. A série deve seguir Clint enquanto ele treina Kate Bishop para se tornar a nova Gaviã Arqueira”, começa a sinopse.

“O seriado também deve examinar a época de Clint como Ronin, a identidade de super-herói que ele assumiu durante os eventos de Vingadores: Ultimato.”

Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner como Clint Barton, Hailee Steinfeld como Kate Bishop, Vera Farmiga como Eleanor Bishop, Florence Pugh como Yelena Belova, Fra Fee como Kazi, Tony Dalton como Jack Duquesne/Espadachim, Alaqua Cox como Maya Lopez/Eco e Zahn McClarnon como William Lopez.

Gavião Arqueiro está disponível no Disney+. Novos episódios chegam nas quartas.

