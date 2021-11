Netflix traz dois filmes para fãs entrarem no clima de Natal

O clima natalino já está no ar, e no catálogo da Netflix, essa tendência não é exceção. A plataforma já começou a lançar produções festivas de diversos gêneros, e nesta semana, fãs poderão conferir mais duas estreias. Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco dos filmes Um Menino Chamado Natal e Um Castelo Para o Natal.

Um Menino Chamado Natal é um filme britânico dirigido por Gil Kenan, baseado no livro infantil de mesmo nome, escrito por Matt Haig.

Já Um Castelo Para o Natal é uma comédia romântica natalina criada e dirigida por Mary Lambert. O filme tem uma trama bastante divertida, e conta com Brooke Shields no papel principal.

Os assinantes da Netflix querem saber: qual dos filmes fará mais sucesso? É difícil dizer, já que cada um é voltado para um público diferente. Um Menino Chamado Natal é um filme para toda a família, com uma trama mágica e tocante. Já Um Castelo Para o Natal é perfeito para quem deseja curtir as festas de fim de ano em clima de romance.

Assim como o livro original, o filme Um Menino Chamado Natal é uma reimaginação da história do Papai Noel sob a perspectiva de Nikolas – um garoto que embarca em uma grande aventura em busca de seu pai.

Um Menino Chamado Natal acompanha a história do jovem Nikolas, um garotinho que enfrenta paisagens geladas em busca do pai desaparecido.

O pai de Nikolas some à procura de Elfheim, um lugar mágico conhecido como a “Vila dos Elfos”.

Em sua grande jornada, Nikolas conta apenas com a ajuda da obstinada rena Blitzen e de um leal ratinho de estimação.

O elenco de Um Menino Chamado Natal é liderado pelo ator-mirim Henry Lawfull no papel de Nikolas, e conta também com alguns dos mais famosos atores britânicos do cinema e TV.

Integram o elenco de Um Menino Chamado Natal Jim Broadbent (Harry Potter), Sally Hawkins (A Forma da Água), Michiel Huisman (Game of Thrones), Toby Jones (Capitão América: O Primeiro Vingador), Maggie Smith (Harry Potter, Downton Abbey), Rune Temte (Capitã Marvel), Indica Watson (Sherlock) e Stephen Merchant (The Good Place).

Um Castelo Para o Natal é uma divertida comédia romântica, que tem tudo para agradar fãs de filmes como Amor Com Data Marcada, Um Match Surpresa e a franquia A Princesa e a Plebeia.

O filme acompanha a história de Sophie Brown, uma escritora americana bem sucedida com 11 livros na lista dos best-sellers.

Após viver o primeiro fracasso de sua carreira, Sophie viaja à Escócia para escapar das críticas negativas e do assédio da imprensa.

Em sua viagem, Sophie encontra o castelo das histórias de seu avô, cenário dos contos que escutava quando pequena. Ao descobrir que a propriedade está à venda, a protagonista decide comprá-la.

No entanto, para fechar o negócio, Sophie precisa convencer primeiro o Duque Myles, que reluta em vender seu lar ancestral para uma forasteira.

Além de se apaixonar pelo castelo, Sophie desenvolve também uma interessante relação com Myles – e acaba se envolvendo em grandes confusões.

Como já citamos, o elenco de Um Castelo Para o Natal é liderado por Brooke Shields, de Lagoa Azul, no papel de Sophie.

Cary Elwes, de filmes como A Princesa Prometida e séries como Stranger Things, interpreta o Duque Myles.

O elenco de Um Castelo Para o Natal conta também com Vanessa Grasse (Astral), Susanne Brown (Toxic Apocalypse), Lee Ross (EastEnders), Andi Osho (Curfew), Mark Fleischmann (A Princesa e a Plebeia 3), Eilidh Loan (Forgotten Queens) e Tina Gray (A Casa Torta).

Um Menino Chamado Natal e Um Castelo Para o Natal já estão disponíveis na Netflix; veja os trailers abaixo.