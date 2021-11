Nova sinopse oficial revela mais detalhes do Batman de Robert Pattinson

A Warner Bros. divulgou uma nova sinopse oficial de The Batman, com Robert Pattinson. Ela traz mais detalhes da trama do longa-metragem.

The Batman terá uma história investigativa, com o Cavaleiro das Trevas precisando assumir o papel de detetive para solucionar o caso de um assassino em série que vem causando o terror em Gotham. A nova sinopse dá bastante destaque para esse aspecto do projeto.

Leia abaixo a nova sinopse oficial de The Batman.

Mais detalhes da trama

“Da Warner Bros. Pictures chega The Batman, de Matt Reeves, estrelado por Robert Pattinson no papel duplo de detetive vigilante de Gotham City e seu alter ego, o recluso bilionário Bruce Wayne.”

“Dois anos perseguindo as ruas como o Batman (Robert Pattinson), causando medo nos corações dos criminosos, levaram Bruce Wayne para as sombras de Gotham City.”

“Com apenas alguns aliados de confiança – Alfred Pennyworth (Andy Serkis), o tenente James Gordon (Jeffrey Wright) – entre a rede corrupta de funcionários e figuras de destaque da cidade, o solitário vigilante se estabeleceu como a única personificação da vingança entre os seus caros cidadãos.”

“Quando um assassino tem como alvo a elite de Gotham com uma série de maquinações sádicas, uma trilha de pistas enigmáticas envia o Maior Detetive do Mundo em uma investigação sobre o submundo, onde ele encontra personagens como Selina Kyle/Mulher-Gato (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot/Pinguim (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) e Edward Nashton/Charada (Paul Dano).”

“Conforme as evidências começam a chegar mais perto da verdade e a escala dos planos do perpetrador se torna clara, Batman deve forjar novos relacionamentos, desmascarar o culpado e fazer justiça ao abuso de poder e à corrupção que há muito tempo assola Gotham City.”

The Batman, com Robert Pattinson, estreia nos cinemas em 4 de março de 2022.