Novo filme picante da Netflix tem casais se aventurando em noite de sexo

A Netflix tem um novo filme picante para os espectadores: Se Organizar Direitinho. Para agradar os fãs de 365 DNI (365 Dias), o longa traz cinco casais aceitando fazer de tudo em uma noite com muito sexo.

A descrição pode até parecer de um filme de sexo para maiores. Mas, a intenção do longa da Netflix é um tanto diferente.

O longa tem o lado picante com os casais e o sexo. Mas, a trama coloca cinco casais em uma Casa de Swing, onde eles devem abandonar normas sociais para se divertirem.

Os casais, porém, podem encontrar uma dificuldade nessa noite. No meio de toda diversão e de se relacionar com outras pessoas, como eles separam os sentimentos do sexo?

Além disso, Se Organizar Direitinho ainda promete divertir os espectadores de outra forma na Netflix.

Mais um segredo de Se Organizar Direitinho na Netflix

Se Organizar Direitinho é descrito como um filme picante da Netflix, mas também como uma comédia. Ou seja, as situações insanas na Casa de Swing também devem vir com muito humor.

Mesmo assim, portais espanhóis que já conferiram o filme da Netflix detalham que o longa tem uma “grande carga erótica”. Ao mesmo tempo, conta com cenas bem quentes.

A direção do novo filme fica com Paco Caballero (Encontros). O elenco principal tem nomes como Ernesto Alterio, Raúl Arévalo, Luis Callejo, Anna Castillo, Pilar Castro, Álvaro Cervantes, Carlos Cuevas, Verónica Echegui, Miki Esparbé e Ricardo Gómez.

Álvaro Cervantes, por exemplo, é um nome conhecido pelos assinantes da Netflix. O ator esteve em produções como Loucura de Amor, Legado nos Ossos, Árvore de Sangue e O Tempo que Te Dou.

Se Organizar Direitinho chega na Netflix em 30 de novembro.