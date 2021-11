Novo herói e Aquaman de Jason Momoa podem estar em Mulher-Maravilha 3

Mulher-Maravilha 3 pode contar com um herói de Aquaman, além da presença do herói vivido por Jason Momoa. O filme da DC atualmente está em desenvolvimento.

Conforme o That Hashtag Show, uma versão preliminar do roteiro diz que o longa-metragem se passará no presente e focará em Asteria encontrando Diana, recrutando-a para lutar contra um antigo aliado que ficou louco, Arion.

Ele é um herói de Themyscira e Atlântida, que funciona como ponte entre os dois mundos. Quando ele fica insano, ele causa caos em Themyscira, para ir a Atlântida em seguida.

O terceiro filme da Mulher-Maravilha fará, portanto, Diana uma líder. Ela se juntará ao Aquaman de Jason Momoa, quando as amazonas e Atlântida ficarem em risco.

Outro herói em Mulher-Maravilha 3

Ainda há rumores sobre a tecnologia do Besouro Azul aparecer no filme. O roteiro também mostra um personagem chamado Jaime, que pode ser Jaime Reyes, o Besouro Azul.

O That Hashtag Show aponta que Steve Trevor, vivido por Chris Pine, não aparece no filme, o que não vem como grande surpresa, tendo em vista os eventos de Mulher-Maravilha 1984.

Os dois primeiros filmes da Mulher-Maravilha podem ser assistidos agora pelo HBO Max.