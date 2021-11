O Quarto Secreto é filme que vai deixar espectadores da Netflix confusos

Já disponível no catálogo da Netflix, O Quarto Secreto tem tudo para deixar os espectadores da Netflix bastante confusos. O filme mistura elementos de drama, suspense e ficção científica em uma trama criativa e realmente complexa. Só os assinantes mais observadores conseguem entender o final, marcado por uma reviravolta de tirar o fôlego.

O Quarto Secreto, lançado originalmente em 2018 com o título de “Elizabeth Harvest”, é uma produção de Sebastian Gutierrez, que também atua como roteirista e diretor.

Até mesmo a crítica especializada ficou confusa com a trama de O Quarto Secreto. O filme dividiu a opinião da imprensa, o que é comprovado por seu nível de aprovação no Rotten Tomatoes: 52%.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama curiosa e o elenco de O Quarto Secreto na Netflix. Confira também o trailer ao final da matéria.

De que fala a trama de O Quarto Secreto?

Primeiramente, vale citar que a trama de O Quarto Secreto não é contada de forma linear. Ou seja, o filme não segue uma sequência cronológica.

O longa conta com saltos temporais, retrospectivas, flashbacks e uma verdadeira viagem pelo tempo e espaço. É só no final da trama que os espectadores conseguem entender a progressão que liga todos os eventos do filme.

O Quarto Secreto acompanha a história de Elizabeth, uma jovem recém-casada que se muda para uma mansão luxuosa com o novo marido.

Henry, o esposo de Elizabeth, é um cientista brilhante que adora mimar a esposa com os mais diversos presentes.

Ele explica para Elizabeth que “tudo nesse mundo pertence a ela”, exceto um quarto trancado cuja entrada é expressamente proibida.

Elizabeth percebe rapidamente que os empregados da mansão – Claire e Oliver – a tratam de maneira estranha, e não consegue se livrar da impressão de que algo está errado em sua nova vida.

Quando Henry deixa Elizabeth para embarcar em uma viagem de negócios, a jovem decide finalmente investigar o quarto trancado – onde encontra algo mais terrível do que suas piores suspeitas.

O elenco de Quarto Secreto na Netflix

O elenco de Quarto Secreto na Netflix é liderado por Abbey Lee no papel da protagonista Elizabeth. A atriz é conhecida principalmente por sua performance como Christina Braithwhite na aclamada série Lovecraft Country.

Abbey Lee atua também em filmes como Mad Max: Estrada da Fúria, O Demônio de Neon e Deuses do Egito.

Henry, o marido da protagonista, é interpretado por Ciarán Hinds. Considerado um dos mais famosos atores de TV, o astro conta com ótimas performances em séries como Game of Thrones, Roma, Political Animals e The Terror – além da franquia Harry Potter.

Carla Gugino, de A Maldição da Residência Hill e a franquia Pequenos Espiões, vive Claire, uma das empregadas da mansão de Henry.

Matthew Beard (Drácula) vive Oliver, o outro empregado da mansão. O elenco do filme é completado por Dylan Baker (The Good Wife) como Logan.

O Quarto Secreto já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix; veja abaixo o trailer.