O Senhor dos Anéis muda versão original de batalha épica com Gandalf

O Senhor dos Anéis tem uma batalha entre o Gandalf de Ian McKellen e o Saruman de Christopher Lee. Porém, o filme modifica o momento, que acontece de outra forma no livro de J. R. R. Tolkien.

Os dois magos, que estão entre os personagens mais poderosos da franquia, têm poucos encontros nos longas. Mas, em O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel, Gandalf vai até Isengard buscar conselho de Saruman, então Mago Branco.

Gandalf tem uma desagradável surpresa quando Saruman decide que o mais lógico é se juntar a Sauron na busca pelo Um Anel. No filme e no livro, a lógica é a mesma, mas há uma mudança importante no que acontece a seguir.

Em A Sociedade do Anel, Gandalf e Saruman têm uma boa e velha batalha de magos. Os dois usam poderes, mas o personagem de Ian McKellen é derrotado e preso pelo Mago Branco.

No livro, tudo é mais direto. Gandalf encontra Saruman e recebe um ultimato. Ou ajuda ele e Sauron na busca do Um Anel, ou o vilão para pegar o item mágico e dominar a Terra Média.

Gandalf, claro, não aceita. Mas, no livro não há qualquer batalha. Ou seja, a luta foi feita apenas para o filme de O Senhor dos Anéis.

Na trama de J. R. R. Tolkien, Gandalf é simplesmente preso por Saruman.

O Amazon Prime Video anunciou a data de lançamento da aguardada série de O Senhor dos Anéis. O seriado estreia em 2 de setembro de 2022.

Os direitos para adaptar O Senhor dos Anéis foram comprados em 2017 pela plataforma de streaming e o desenvolvimento da série começou um ano depois. Desde então, ela foi revelada como uma das mais caras produções da História da TV.

Vale apontar que, apesar do nome O Senhor dos Anéis, a série se passa antes dos eventos da trilogia de J.R.R. Tolkien, mais especificamente durante a Segunda Era.

Com isso, devemos ver a criação dos anéis do poder, que leva aos eventos que acompanhamos em O Hobbit e O Senhor dos Anéis.

O projeto é comandado por J.D. Payne e Patrick McKay.

O nome mais conhecido do elenco é o de Robert Aramayo, que viveu o jovem Ned Stark em Game of Thrones. Na nova série, o famoso será Beldor.

Quem também chama atenção no elenco é a atriz Morfydd Clark, de His Dark Materials e Drácula da Netflix. A famosa será uma jovem Galadriel na série, papel que foi de Cate Blanchett nos filmes de O Senhor dos Anéis de Peter Jackson.

O elenco ainda contará com os nomes de Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Ismael Cruz Córdova, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Daniel Weyman, Markella Kavenagh, Ema Horvath e Joseph Mawle.

A série de O Senhor dos Anéis estreia em 2 de setembro de 2022 no Amazon Prime Video.