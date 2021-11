Onde assistir a Resident Evil: Bem-Vindo a Raccoon City

Resident Evil: Bem-Vindo a Raccoon City é a nova tentativa da famosa franquia de game em Hollywood. No Brasil, o filme pode ser visto com exclusividade no cinema a partir de 2 de dezembro.

O filme começa uma nova história inspirada em Resident Evil. A trama não tem qualquer ligação com a primeira série de longas, estrelada por Milla Jovovich.

Dessa vez, a produção tenta atender o desejo dos fãs. Resident Evil: Bem-Vindo a Raccoon City é inspirado diretamente nos games, tentando trazer fielmente os personagens e também a história.

Como está exclusivamente no cinema, os espectadores devem manter cuidados. Máscara, álcool em gel e distanciamento social são importantes para quem conferir o novo Resident Evil.

Confira abaixo um trailer do filme.

O diretor Johannes Roberts explicou para o IGN a proposta de Resident Evil: Bem-Vindo a Raccoon City. O filme promete ser um terror para dar início a mesma história dos games.

“Esse filme não tem nada a ver com a franquia anterior. Isso é sobre retornar para os games e criar mais uma história de terror do que de ficção científica dos anteriores. Eu me inspirei no remake do segundo game e tentei recriar a mesma atmosfera. Foi cinematográfico”, contou o cineasta.

A trama deve ser focada na Mansão Spencer, escondida nas florestas de Raccoon City. Dela sai o vírus que destrói a cidade e que é testado na jovem Lisa Trevor, filha do arquiteto da mansão.

A menina é transformada em um monstro e começa a fazer vítimas para tentar recuperar o rosto da mãe, para ficar com ela. Lisa se torna um obstáculo para os agentes da STARS, que são enviados para a mansão Spencer.

O local promete ser “super assustador” no novo filme de Resident Evil.

O reboot de Resident Evil conta com Kaya Scodelario como Claire Redfield, Robbie Amell como Chris Redfield, Hannah John-Kamen como Jill Valentine, Avan Jogia como Leon S. Kennedy e Tom Hopper como Albert Wesker. O filme também estrela Neal McDonough como William Birkin.

Resident Evil: Bem-vindo a Raccoon City (Resident Evil: Welcome to Raccoon City) chega em 2 de dezembro nos cinemas.