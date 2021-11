Perturbador demais para fãs, filme assustador está na Netflix

A gravidez é um dos momentos mais delicados da vida de uma mulher. Filmes e séries que trazem em suas tramas ameaças a gestantes, oferecem um alto grau de tensão e agonia para os fãs. Na Netflix, um dos exemplos mais assustadores dessa tendência é Perigo na Escuridão, longa que deixou aflitos até mesmo os espectadores mais durões.

O filme de terror Perigo na Escuridão estreou originalmente em 2016. O longa é uma produção espanhola, mas sua história é contada em inglês.

A trama assustadora é uma produção conjunta de Miguel Ángel Vivas – um dos diretores de La Casa de Papel – e Jaume Balagueró, famoso por comandar a aclamada franquia REC.

Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e elenco de Perigo na Escuridão na Netflix.

A trama assustadora de Perigo na Escuridão

A premissa de Perigo na Escuridão é simples e assustadora: uma mulher na reta final da gravidez é perseguida por uma estranha misteriosa, obcecada com seu bebê.

O enredo de Perigo na Escuridão acompanha a história de Sarah Clark, uma mulher que passa por um terrível acidente de carro e perde o marido na reta final de sua gestação.

Viúva, sozinha, traumatizada e no último mês de sua gravidez, Sarah é obrigada a passar o Natal sozinha devido à morte do marido.

O que deveria ser uma noite solitária e triste acaba se tornando uma verdadeira luta pela sobrevivência, quando a casa de Sarah é invadida por uma mulher psicótica.

Trajada completamente de preto, a estranha misteriosa está disposta a tudo para matar Sarah e arrancar o bebê de seu ventre.

Sarah faz o que pode para escapar da obsessão da mulher insana, e é forçada a colocar o luto e o desespero em segundo plano para sair ilesa do terrível ataque e salvar seu bebê ainda não nascido.

Como Perigo na Escuridão é um filme independente, seu elenco é formado principalmente por atores e atrizes de TV, pouco conhecidos pelo grande público.

Rachel Nichols (Horror em Amityville, Criminal Minds, Alias) vive Sarah Clarke, a protagonista do longa. A atriz foi muito elogiada por sua performance desesperadora.

Laura Harring (Mulholland Drive, The Shield) interpreta a invasora misteriosa, identificada apenas como A Mulher.

A dupla de atrizes dá um show como protagonista e antagonista. O filme foca principalmente nas duas personagens, não contando com muitos coadjuvantes.

“Perigo na Escuridão funciona no nível mais profundo de nossas entranhas, e faz um ótimo uso da ausência. As cenas tem pouca iluminação e o filme consegue se desenvolver com pouquíssimo diálogo”, afirma a crítica do site The Hollywood Reporter.

Vale lembrar que o filme representa um grande gatilho emocional para mulheres grávidas, e por seu alto nível de tensão, não é recomendado para gestantes.

Perigo na Escuridão está disponível na Netflix; confira abaixo o trailer do longa.