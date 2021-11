Reboot de Blade ganha previsão para início de gravações

De acordo com o Production Weekly, o reboot de Blade, do Marvel Studios, começará a ser gravado no verão norte-americano de 2022 em Atlanta. Ou seja, entre junho e agosto.

Blade será interpretado por Mahershala Ali. No cinema, o personagem já foi vivido por Wesley Snipes.

O elenco do reboot também conta com Delroy Lindo. O seu papel ainda não foi oficialmente revelado pelo Marvel Studios.

Filme em desenvolvimento

O diretor do projeto é Bassam Tariq. O roteiro está sendo desenvolvido por Stacy Osei-Kuffour, que trabalhou na série de Watchmen, da HBO.

Ainda não há uma data de lançamento oficial para o reboot de Blade, do Marvel Studios.

