Shang-Chi: Cena deletada revela conexão com Homem de Ferro

Uma cena deletada de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis revela a conexão entre Wenwu e a célula dos Dez Anéis responsável pelo sequestro de Tony Stark no primeiro filme do Homem de Ferro.

A cena deletada é intitulada Do It Yourself (faça você mesmo, em tradução livre). Trata-se de um flashback que mostra o retorno de Wenwu aos Dez Anéis após a morte da esposa dele.

Ele volta para a mansão na província de Hunan e em um diálogo revela ter retornado do Afeganistão, onde ele encontrou Raza, líder da célula que opera no país do Oriente Médio. Wenwu diz estar satisfeito com a forma como a desestabilização do país progride.

Isso basicamente confirma que Wenwu estava ciente do que acontecia no Afeganistão e que ele provavelmente foi responsável pelo sequestro de Tony Stark, que serviu como origem do Homem de Ferro.

Shang-Chi está no Disney+

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis é um filme de super-heróis baseado no personagem Shang-Chi da Marvel Comics. Produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, é parte do MCU.

O filme é dirigido por Destin Daniel Cretton a partir de um roteiro que escreveu com Dave Callaham e estrelado por Simu Liu como Shang-Chi ao lado de Awkwafina, Meng’er Zhang, Fala Chen, Florian Munteanu, Benedict Wong, Michelle Yeoh e Tony Leung.

No filme, Shang-Chi é forçado a confrontar seu passado após ser atraído para a organização dos Dez Anéis.

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis está disponível no Disney+.

