Shang-Chi reforça teoria emocionante sobre Capitã Marvel

Alerta de spoilers

A cena pós-créditos de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis reforça uma emocionante teoria sobre a Capitã Marvel no MCU. Carol Danvers teria raspado o cabelo para apoiar a amiga Maria Rambeau, que morreu de câncer, como revelado no Disney+ em WandaVision.

Em Vingadores: Ultimato, Carol Danvers aparece primeiro com o corte de cabelo normal dela. Mas, após o salto no tempo, a heroína volta com o cabelo curto.

WandaVision diz que Maria Rambeau foi diagnosticada e morreu durante os eventos de Vingadores: Guerra Infinita e Vingadores: Ultimato.

Em Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, já após Vingadores: Ultimato, a Carol Danvers de Brie Larson reaparece em cena pós-créditos. Nela, a heroína já está com o cabelo longo novamente.

Com isso, os fãs acreditam que Capitã Marvel mudou o visual apenas aquela vez para realmente apoiar a amiga. Pode ser que The Marvels, ou Capitã Marvel 2, confirme esse teoria.

Shang-Chi está no Disney+

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis é um filme de super-heróis baseado no personagem Shang-Chi da Marvel Comics. Produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, é parte do MCU.

O filme é dirigido por Destin Daniel Cretton a partir de um roteiro que escreveu com Dave Callaham e estrelado por Simu Liu como Shang-Chi ao lado de Awkwafina, Meng’er Zhang, Fala Chen, Florian Munteanu, Benedict Wong, Michelle Yeoh e Tony Leung.

No filme, Shang-Chi é forçado a confrontar seu passado após ser atraído para a organização dos Dez Anéis.

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis está disponível no Disney+.

