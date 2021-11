Sinopse de Blade revela lado nunca mostrado do universo Marvel

A chamada de produção de Blade, novo filme da Marvel, foi revelada e trouxe a sinopse do filme. Ela indica uma história em que o caçador de vampiros está na ativa no MCU há algum tempo, mostrando que o longa deve trazer um lado nunca visto antes do universo cinematográfico.

A sinopse afirma que Eric Brooks é meio-humano e meio-vampiro e caça os mortos-vivos que aterrorizam a humanidade. Vale lembrar que nenhum personagem com essa descrição foi mostrado no MCU antes.

Dessa forma, Blade deve ser essencial para introduzir aos fãs da Marvel um universo completamente novo, envolvendo vampiros e outras lendas sobrenaturais.

“Como um meio-humano/meio-vampiro, Eric Brooks emprestou as suas habilidades para caçar os mortos-vivos que aterrorizam a humanidade. Um híbrido de humano-vampiro desde o nascimento trágico, Blade passa a vida procurando pelo vampiro que matou a mãe dele. Durante os anos, ele treinou o estilo de luta para enfrentar qualquer monstro”, diz a sinopse completa.

Dessa forma, a Marvel também terá que explicar onde esteve Blade durante todas as lutas dos Vingadores. Um personagem como esse, que já existe no MCU, deveria ter sido notado por algum dos outros heróis.

Blade está confirmado na Marvel

O diretor Bassam Tariq confirmou que comandará o reboot de Blade da Marvel, estrelado por Mahershala Ali como o caçador de vampiros do título.

O próprio cineasta comentou sobre seu próximo trabalho durante um episódio do podcast do The Playlist.

“Eu não pensei que esse projeto fosse acontecer, só para ser muito honesto”, disse o diretor.

“Estou honrado e é um privilégio, mas estou aqui a serviço de Stacy Osei-Kuffour, que é a incrível roteirista que está escrevendo o filme. Ela é uma presença fenomenal por si só. Sem falar no Mahershala [Ali]. Para mim, o bacana é trabalhar a serviço deles.”

O cineasta acrescentou: “O personagem é importante para mim. Não penso no gênero, penso no personagem. Ao trabalhar na Marvel, não há tantos limites como as pessoas pensam. É bem empolgante.”

“Não existe um cânone do Blade. Os quadrinhos estão sempre mudando. Infelizmente, o personagem nunca teve uma série de quadrinhos que tenha durado tanto.”

Blade não tem previsão oficial na Marvel.

Clique aqui para assinar o Disney+ e acompanhar os filmes e séries da Marvel.