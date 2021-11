Sofrendo, Henry Cavill demorou 4 semanas para gravar cena de Missão Impossível

Filmar a cena do helicóptero de Missão: Impossível – Efeito Fallout foi incrivelmente exigente, de acordo com Henry Cavill, que revelou novas informações sobre seu trabalho no longa-metragem em uma entrevista com a GQ. Foram necessárias quatro semanas para concluir essa sequência de ação.

“Não me considerei sortudo enquanto gravava a sequência do helicóptero”, comentou o ator.

Henry Cavill então explicou: “Como eu estava em um helicóptero, com as portas abertas, acima das montanhas da Nova Zelândia, no inverno, estava particularmente frio.”

Cena muito complicada de gravar

“Foram quatro semanas pendurado fora de um helicóptero, com minha cabeça ao vento. Pouco CGI foi adicionado.”

“Em um momento meu fone de ouvido parou de funcionar, eu não conseguia ouvir nada. O piloto tinha que gritar alguma coisa e dar um sinal.”

Missão: Impossível – Efeito Fallout está agora disponível para compra e aluguel em plataformas digitais. Já Missão: Impossível 7 estreia nos cinemas em 30 de setembro de 2022.