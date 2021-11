Sony volta atrás sobre planos com Homem-Aranha

A produtora Amy Pascal, que representa a Sony em sua parceria com a Marvel, anunciou recentemente que já existem planos para uma nova trilogia do Homem-Aranha. No entanto, a Sony agora voltou atrás com essas informações.

Fontes do estúdio disseram ao Hollywood Reporter que “não existem planos oficiais” para uma nova trilogia do Homem-Aranha no MCU.

No entanto, essas mesmas fontes garantiram que existe o interesse da Sony em dar continuidade à colaboração com Kevin Feige, presidente da Marvel, e Tom Holland.

Futuro do personagem no MCU é incerto

Com essa atualização, o futuro do Homem-Aranha no MCU volta a ficar incerto.

Tudo indica, no entanto, que um crossover com o Venom de Tom Hardy é iminente, principalmente depois da cena pós-créditos de Venom: Tempo de Carnificina (Venom 2).

Tom Holland retorna em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3). A estreia acontece em 16 de dezembro.