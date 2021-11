Sushi é responsável por um dos símbolos mais reconhecidos de Matrix

Um dos símbolos mais conhecidos de Matrix, estrelado por Keanu Reeves, são os códigos verdes que representam a realidade fabricada. Acontece que esse visual icônico surgiu por causa do sushi – isso mesmo, o típico prato oriental.

Muitos fãs podem imaginar que os códigos tiveram uma difícil criação. Alguns até podem pensar se há alguma mensagem escondida em Matrix com ele.

Bem, depende do ponto de vista e do objetivo. Os códigos nada mais são do que receitas de sushi. A revelação foi feita pelo designer do filme, Simon Whiteley.

“Eu gostaria de dizer que os códigos de Matrix são feitos a partir de receitas japonesas de sushi”, contou o designer ao Cnet, revelando que tirou a inspiração de livros de culinária da própria esposa.

Whiteley ainda afirmou que, “Sem o código, não existe Matrix”. Alguns podem até interpretar, de forma hilária, que o sushi é um grande responsável pela realidade com Neo, o personagem de Keanu Reeves.

Matrix 4 chega em breve no cinema

A sinopse oficial diz: “Matrix Resurrections é uma continuação da história estabelecida no primeiro Matrix.”

“20 anos depois, a franquia que ajudou a definir a cultura pop na virada do século está de volta para uma continuação e extensão do filme original.”

“Uma nova aventura alucinante com ação épica, que se passa em um mundo familiar, mas ainda mais provocativo, onde a realidade é mais subjetiva do que nunca. Tudo o que é necessário para ver a verdade é libertar sua mente.”

O elenco principal de Matrix: Resurrections (Matrix 4) conta com Keanu Reeves, Jessica Henwick, Carrie-Anne Moss, Christina Ricci, Jonathan Groff, Yahya Abdul-Mateen II, Jada Pinkett Smith, Priyanka Chopra e Neil Patrick Harris.

A direção é de Lana Wachowski, uma das diretoras da trilogia original. O roteiro é de Lana Wachowski, David Mitchell e Aleksandar Hemon.

Matrix Resurrections (Matrix 4) tem estreia marcada para o dia 22 de dezembro de 2021.