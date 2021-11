The Rock afirma que Alerta Vermelho se tornou maior filme da Netflix

De acordo com uma nova postagem de Dwayne Johnson, o The Rock, no Instagram, Alerta Vermelho se tornou o filme de maior sucesso da Netflix.

“Alerta Vermelho se tornou oficialmente o maior filme da história da Netflix! Em menos de duas semanas, nós quebramos todos os recordes e temos muitas semanas pela frente”, escreveu The Rock.

Confira abaixo a recente postagem do astro no Instagram.

Mais sobre Alerta Vermelho

Alerta Vermelho teve direção de Rawson Marshall Thurber. O cineasta trabalhou com The Rock em Um Espião e Meio e Arranha-Céu: Coragem sem Limite.

Leia abaixo a sinopse do longa-metragem.

“Um alerta vermelho da Interpol é emitido e o agente do FBI John Hartley assume o caso. Durante sua busca, ele se vê diante de um assalto ousado e é forçado a se aliar ao maior ladrão de arte da história, Nolan Booth, para capturar a ladra de arte mais procurada do mundo atualmente, Sarah Black.”

O elenco de Alerta Vermelho é liderado por The Rock, Ryan Reynolds e Gal Gadot. Ritu Arya, de The Umbrella Academy, também participa.

Alerta Vermelho está agora disponível pela Netflix.