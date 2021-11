Thor 4 é maluco e selvagem, adianta artista da Marvel

Andy Park, diretor de desenvolvimento visual dos filmes da Marvel, afirma que Thor: Amor e Trovão (Thor 4) é simplesmente “maluco e selvagem”. A declaração sobre o longa com Chris Hemsworth foi feita ao Screen Rant.

O artista trabalha diretamente nos elementos visuais dos filmes da Marvel. Desde 2011, por exemplo, é responsável por comandar desenhos como os dos trajes dos heróis do MCU.

Mesmo empolgado com Thor 4, Park até admite que ficou assustado com o trabalho do diretor Taika Waititi. O ilustrador se questionou se o cineasta “não foi longe demais”.

“Há uma razão para existir uma década de sucesso e a franquia continuar crescendo. Então, Thor: Amor e Trovão entra exatamente aqui para ultrapassar os limites do que é confortável e do que é esperado. Você vai se surpreender para onde os personagens vão e os visuais acompanham isso”, contou Park.

O artista relembrou uma entrevista de Waititi, em que o diretor brincou que não poderiam permitir que ele fizesse um filme como Thor 4. O ilustrador da Marvel diz entender o motivo da declaração.

“O filme é maluco e selvagem. É muito divertido. Mal posso esperar para que todos vejam”, completou Park.

Thor 4 está na grade da Marvel para 2022

Chris Hemsworth retorna para interpretar o Deus do Trovão no quarto filme solo de Thor (Thor: Amor e Trovão), a nona vez que ele interpreta o personagem no MCU.

Ele estrelou todos os quatro filmes de Thor, todos os quatro filmes dos Vingadores, e ele apareceu brevemente em uma cena pós-créditos de Doutor Estranho.

Chris Hemsworth não será o único rosto familiar que aparecerá em Thor: Amor e Trovão quando chegar em 2022. Tessa Thompson mais uma vez assumirá o papel de Valquíria, enquanto Natalie Portman finalmente reprisa seu papel como Jane Foster dos dois primeiros filmes do Thor, e Jaimie Alexander retorna como Lady Sif.

Os atores de Guardiões da Galáxia, Chris Pratt, Karen Gillan e Sean Gunn, também se juntaram ao projeto.

O vencedor do Oscar e novato no MCU, Christian Bale, assumirá o papel de Gorr, o Carniceiro dos Deuses, o principal antagonista do filme. Ao mesmo tempo, Russell Crowe aparece como Zeus.

Thor 4, ou Thor: Amor e Trovão, tem previsão para 8 de julho de 2022. Os outros filmes podem ser vistos no Disney+.

