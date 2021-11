Vanessa Hudgens xinga horrores em vídeo de erros de A Princesa e a Plebeia 3

A Netflix divulgou um vídeo com os erros de gravação de A Princesa e a Plebeia: As Vilãs Também Amam (A Princesa e a Plebeia 3), que mostra o elenco dando várias risadas durante a produção do longa-metragem.

O vídeo conta com dancinhas do elenco e equipe e muitos xingamentos de Vanessa Hudgens, que ocasionalmente acaba esquecendo ou errando as próprias falas.

“Quando você está interpretando três personagens, as coisas tendem a ficar cômicas! Entre no espírito natalino e curta os erros mais engraçados de A Princesa e a Plebeia 3, estrelado por Vanessa Hudgens”, diz a descrição do vídeo.

Confira, abaixo.

“Quando uma relíquia inestimável é roubada, a Rainha Margaret e a Princesa Stacy contam com a ajuda da prima de Margaret, Fiona, com um homem de seu passado para recuperá-la, com romance e resultando em uma mudança muito inesperada”, diz a sinopse de A Princesa e a Plebeia: As Vilãs Também Amam.

A direção do filme é de Mike Rohl, que também comandou os longas-metragens anteriores. Robin Bernheim também retorna como roteirista.

Além de Vanessa Hudgens, o elenco do filme da Netflix conta com Nick Sagar, Remy Hii, Amanda Donohoe, Will Kemp, Sam Palladio, Suanne Braun, Chidi Ajufo e Florence Hall.

A Princesa e a Plebeia: As Vilãs Também Amam estreia já está disponível na Netflix.