Zack Snyder posta vídeo e web vê indicativo de Liga da Justiça 2

Zack Snyder usa a rede social Vero para dar indicativos sobre os filmes dele. O diretor, agora, conseguiu deixar fãs malucos com a possibilidade de Liga da Justiça 2 ao postar um vídeo do Dia de Ação de Graças.

Como os internautas sabem, o diretor de Superman e Liga da Justiça ama deixar pistas nas postagens dele. Por isso, o vídeo mostrando o peru do Dia de Ação de Graças não é tão inocente assim para web.

Ao fundo da postagem de Zack Snyder está uma edição de uma coletânea de histórias em quadrinhos que tem enorme ligação com Liga da Justiça 2. Os fãs notaram o especial Final Crisis Omnibus, de Grant Morrison, que tem 1,5 mil páginas, reunindo tramas do Batman, Jovens Titãs, Aves de Rapina e do grupo contra Darkseid.

Essa coleção basicamente traz a história de Darkseid que seria contada na trilogia da Liga da Justiça do diretor.

Os fãs acham que o vídeo foi proposital. Zack Snyder conseguiu lançar a parte um da própria Liga da Justiça no HBO Max. Ao mesmo tempo, fãs seguem campanha para que as continuações aconteçam.

Após esse vídeo, espectadores da DC pensam que a Liga da Justiça 2 é uma possibilidade. Veja abaixo.

Site menciona possível reboot de Liga da Justiça

De acordo com o Cheat Sheet, que cita um relatório do WGTC, um reboot de Liga da Justiça, da DC, pode estar em desenvolvimento na Warner Bros.

Em vez de outro filme de Zack Snyder, porém, há rumores de que o projeto possa trazer uma reformulação completa. Detalhes além disso são totalmente inexistentes no momento.

Vale destacar que as fontes que trouxeram essas informações não são as mais privilegiadas, então elas devem ser tratadas como boatos por enquanto – ou, pelo menos, até que fontes mais confiáveis se pronunciem.

Ao mesmo tempo, fãs já especularam que a Warner Bros. estaria dando pistas de um reboot de Liga da Justiça em The Batman, com Robert Pattinson. Fotos vazadas do set revelaram referências a personagens como Superman, Mulher-Maravilha e Flash, o que indica que esses super-heróis também existem no mundo do Cavaleiro das Trevas de Pattinson.

Esse mundo em questão, aliás, é a Terra-2, uma realidade alternativa ao DCEU. No entanto, que a Warner Bros. estaria planejando um reboot de Liga da Justiça com super-heróis da Terra-2 não passa de mera especulação.

A Liga da Justiça de Zack Snyder pode ser assistida no HBO Max.