7 filmes de suspense da Netflix que vão explodir sua mente

Para quem deseja encontrar filmes de suspense cheios de mistérios e reviravoltas, a Netflix é uma ótima opção. A plataforma conta com sucessos de Hollywood, produções independentes e longas dos mais diversos países – todos com o potencial de explodir a mente dos espectadores.

Um dos maiores trunfos da Netflix é o fato da plataforma oferecer aos assinantes a possibilidade de conhecer estilos cinematográficos do mundo todo, investindo pesado no lançamento de conteúdos originais em todos os continentes.

Fãs podem encontrar na plataforma filmes de suspense de todos os subgêneros: thrillers psicológicos, histórias chocantes, produções de mistério e crimes da vida real.

Listamos abaixo os 7 filmes de suspense mais chocantes da Netflix; veja.

Buster’s Mal Heart

Protagonizado por Rami Malek, Buster’s Mal Heart acompanha a história de um andarilho eremita, que para sobreviver no inverno, invade luxuosas casas de veraneio. Nessas residências, o protagonista sempre sonha com um homem perdido no mar. Eventualmente, ele descobre que é, e ao mesmo tempo não é, o homem que aparece em seus sonhos. Além de Rami Malek, o filme conta com DJ Qualls e Lin Shaye no elenco.

A Descoberta é uma produção original da Netflix, lançada em 2017. O filme conta a história de um cientista que consegue comprovar a existência da vida após a morte – causando sem querer uma onda de suicídios no mundo todo. Nesse cenário complicado, marcado por dilemas éticos, o filho do cientista se apaixona por uma mulher de passado trágico. O elenco de A Descoberta é formado por Robert Redford, Rooney Mara, Jesse Plemons e Jason Segel.

Sucesso com a crítica especializada, Entre Realidades é um filme do diretor americano Jeff Baena. No longa, uma jovem excêntrica e socialmente inadequada – fãs de artes, cavalos e programas sobre crimes sobrenaturais – sofre para diferenciar seus sonhos cada vez mais lúcidos da vida real. O filme é ancorado por uma ótima performance de Alison Brie, e conquista fãs por seu final complexo e reviravoltas de explodir a mente.

Aniquilação mistura elementos de suspense, terror, drama e ficção científica em uma história chocante. No filme, uma bióloga embarca em uma expedição científica a uma misteriosa região onde as leis da natureza não se aplicam. Na “Área X”, a protagonista é confrontada por demônios do passado e luta para entender a causa de estranhas contaminações e o surgimento de um “campo de força” cintilante. O longa é protagonizado por Natalie Portman, e conta com Gina Rodriguez, Tessa Thompson, Jennifer Jason-Leigh e Oscar Isaac no elenco.

Fratura é daqueles filmes de suspense onde nada é o que parece. O longa acompanha a história de Ray, um pai que viaja pelos Estados Unidos com a esposa e a filha – que quebra o braço em uma queda acidental e precisa ser levada para o hospital. Exausto pela jornada, Ray adormece na sala de espera, e quando acorda, descobre que a esposa e a filha desapareceram. Ao ser informado que as duas nunca deram entrada no hospital, Ray começa uma eletrizante e surpreendente busca por respostas. Fratura é protagonizado por Sam Worthington e Lily Rabe.

Lançado neste ano, A Mulher na Janela é um dos filmes de suspense mais populares da Netflix. O longa conta a história da Dra. Anna Fox, uma mulher que sofre de agorafobia, ou seja, não consegue sair de casa. A protagonista passa seus dias observando as rotinas dos vizinhos pela janela e desenvolve uma amizade com a nova vizinha Jane. Uma noite, Anna testemunha uma cena chocante envolvendo Jane, e a partir daí, tem a vida mudada para sempre. O longa é protagonizado por Amy Adams, e tem Gary Oldman, Julianne Moore e Wyatt Russell no elenco.

Entre os filmes de suspense da Netflix, Shimmer Lake é um dos mais surpreendentes e inusitados. A trama do longa é contada de trás para frente e conta com inúmeras reviravoltas. Considerado um thriller de humor negro, o longa acompanha um xerife que persegue três suspeitos de um assalto a banco – um deles, seu irmão. O filme tem Benjamin Walker no papel principal e Rainn Wilson, John Michael Higgins, Rob Corddry e Ron Livingston no elenco.