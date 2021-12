7 filmes de terror da Netflix que deixam fãs tremendo de medo

Para quem gosta de filmes de terror, a Netflix é uma plataforma essencial. A plataforma faz muito sucesso ao lançar os maiores sucessos do gênero – de produções aclamadas de Hollywood a projetos independentes, passando por lançamentos internacionais e estreias originais.

Um dos grandes trunfos da Netflix é o fato da plataforma oferecer aos assinantes filmes de terror dos mais diversos países. Dessa forma, os espectadores podem conferir histórias originais, diferenciadas e repletas de referências às culturas locais.

Os subgêneros de terror que fazem mais sucesso no streaming são os de temática sobrenatural e os baseados em histórias reais.

Listamos abaixo 7 filmes de terror da Netflix com o potencial para deixar os fãs tremendo de medo; veja abaixo.

Com 90% de aprovação no Rotten Tomatoes, A Bruxa é considerado um dos melhores filmes de terror dos últimos tempos. Dirigido por Robert Eggers, o longa é uma espécie de lenda sobrenatural, marcada por uma atmosfera pesada e claustrofóbica. O filme é ambientado no século XVIII, e acompanha a história de uma família puritana que enfrenta forças sombrias em sua fazenda na Nova Inglaterra. A Bruxa é ancorado por uma performance poderosa de Anya Taylor-Joy, de O Gambito da Rainha.

Noite de Crime é o primeiro capítulo da franquia The Purge, uma das mais populares do cinema de terror atual. A premissa é bastante simples: em um futuro distópico, o governo dos Estados Unidos cria o “Expurgo”, um período anual de 24 horas no qual quase todos os crimes – com pouquíssimas restrições – são permitidos. Nesse cenário caótico, uma família tenta sobreviver a uma violenta invasão domiciliar. Outros filmes da franquia também estão disponíveis na plataforma, basta buscar por “Coleção The Purge”.

Antes de chegar à Netflix, Fuja se tornou o filme mais popular da história da plataforma americana Hulu. No longa, Chloe é uma adolescente que sofre de diversas doenças, inclusive uma paralisia que a colocou em uma cadeira de rodas. Para todas as necessidades, a protagonista conta com a ajuda da mãe, Diane, que vive para criá-la. Mas após presenciar comportamentos estranhos da matriarca, Chloe começa a desconfiar que algo sinistro está acontecendo. Fuja é protagonizado por Sarah Paulson, de American Horror Story e por Kiera Allan, em sua primeira performance nos cinemas.

Os filmes de zumbis, embora tenham sido saturados por séries como The Walking Dead, continuam bastante populares entre a audiência mundial. Um dos melhores filmes do gênero está na Netflix. Trata-se de Invasão Zumbi, do mesmo criador de Profecia do Inferno. O longa conta a história de um executivo workaholic e sua pequena filha, a bordo de um trem que viaja de Seoul para Busan em meio ao surgimento de uma epidemia que transforma os mortos em zumbis sanguinários. Com o título original de Train to Busan, o longa é uma jornada épica de adrenalina, sustos e muita tensão.

Corrente do Mal estreou com pouco alarde, mas fez muito sucesso com a crítica especializada e figurou em diversas listas dos melhores filmes de terror dos últimos anos. Lançado em 2014, o filme foca na história de Jaime, uma garota que passa a ser perseguida por uma misteriosa entidade após um encontro sexual. Com uma trama criativa e sustos para dar e vender, o filme não é para os fracos de coração. Corrente do Mal atinge 95% de aprovação no Rotten Tomatoes, o que indica “aclamação universal”.

O Misterioso Caso de Judith Winstead – também encontrado com o título original The Atticus Institute – é uma ótima opção para quem gosta de produções inspiradas em histórias reais. Apresentado como um documentário, o longa acompanha um episódio de possessão demoníaca que se torna uma questão de segurança nacional para o governo americano. O filme mostra também os sinistros experimentos realizados no Instituto Atticus, que estuda os poderes da mente e o potencial do cérebro humano.

Se você gosta de filmes do estilo found-footage, à lá Bruxa de Blair e Atividade Paranormal, Assim na Terra Como no Inferno é uma ótima sugestão. O filme conta a história de um grupo de pesquisadores que vasculham as Catacumbas de Paris em busca de um tesouro perdido. Mas o que deveria ser apenas uma expedição arqueológica acaba revelando um terrível segredo escondido sob a Cidade Luz.