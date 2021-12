7 filmes violentos da Netflix que deixam fãs chocados

Em 2021, a Netflix se destacou por lançar alguns dos maiores sucessos de terror e suspense, conquistando fãs no mundo inteiro com histórias realmente macabras. Se você prefere longas violentos a produções sobrenaturais, listamos abaixo 7 opções com o potencial para deixar qualquer um de cabelo em pé; confira.

A violência pode até estar principalmente relacionada com os filmes de terror, mas diversos gêneros apostam em cenas pesadas e brutais para contar histórias e atrair a atenção da audiência.

Existem também os filmes em que a violência é o ponto principal da trama, nos quais cenas de tortura e sangrentas execuções dão o tom do enredo.

Vale lembrar que a maioria dos filmes abaixo é recomendada apenas para maiores de 16 anos – seja pelo alto grau de violência ou pela tensão da trama.

Embora conte com cenas extremamente violentas, Sem Conexão faz um ótimo trabalho ao combinar as sequências chocantes com momentos de genuíno humor. A produção fez muito sucesso ao estrear na plataforma, e não demorou a ganhar uma sequência. Em Sem Conexão, um grupo de adolescentes viciados em tecnologia viaja à floresta para participar de um acampamento de reabilitação. O que eles não esperavam era a chegada de misteriosas criaturas, que fazem de tudo para desligá-los do mundo para sempre.

A Noite nos Persegue não é um filme de terror, mas tem cenas de violência e brutalidade para dar e vender. No longa indonésio, um assassino profissional da poderosa máfia Tríade busca uma violenta vingança após um terrível massacre. O filme é uma jornada ininterrupta de ação e pancadaria, excelente para quem curte longas de artes marciais. Cheio de adrenalina do início ao fim, A Noite nos Persegue é um longa imperdível.

Fãs de terror já conhecem a franquia O Albergue como uma das mais violentas de todos os tempos, repleta de cenas de tortura e as execuções mais brutais do gênero. O melhor filme da saga é o primeiro, que está disponível na Netflix. Dirigido por Eli Roth, o longa acompanha a história de uma dupla de estudantes americanos que viaja pela Europa e acaba se hospedando em um sinistro albergue na Eslováquia – dominado por uma organização criminosa especializada na tortura de turistas.

Embora esteja disponível na Netflix com o mesmo nome, O Massacre da Serra Elétrica não é o icônico filme de terror de 1974, mas a continuação lançada em 2013. Assim como o filme original, o longa da plataforma é recheado de cenas violentas. Protagonizado por Alexandra Daddario, o filme conta a história de uma jovem que viaja ao Texas para receber uma herança de família, mas acaba encontrando um maníaco que empunha uma serra elétrica.

Protagonizado pelo indonésio Iko Uwais – um dos astros das artes marciais mais famosos da atualidade – Headshot é uma jornada de violência e brutalidade. Assim como A Noite nos Persegue, Headshot é um filme de ação repleto de cenas eletrizantes do início ao fim. O longa acompanha a história de um jovem que, ao acordar de um longo coma, precisa enfrentar lembranças violentas que o colocam em perigo, ao mesmo tempo em que reflete sobre os acontecimentos do passado.

A Rua do Medo

Quando foi divulgada inicialmente, a franquia A Rua do Medo foi considerada por muita gente uma saga de terror teen, sem grandes momentos de violência. Mas quem julgou a série de filmes por sua estética, acabou se enganando totalmente. A Rua do Medo conta com algumas das mortes mais criativas do cinema de terror atual, e não economiza sangue em nenhum dos três filmes. Cada longa da franquia é ambientado em uma época diferente: 1666, 1978 e 1994.

Romina é um filme de terror e suspense que combina cenas de grande violência com uma trama criativa e perturbadora. A premissa do filme é bastante simples: um ataque chocante acaba provocando uma reação violenta quando um grupo de adolescentes acampando em um local remoto encontra uma colega de escola sozinha e aterrorizada. O que se sucede é uma jornada terrível ao ápice da loucura.