A história sombria de personagem que não é mostrada em Crepúsculo

Marcus é um grande vilão em Crepúsculo, mas os longas nunca explicaram sua história de fundo trágica. Aqui está um pouco sobre o passado sombrio do personagem (via Screen Rant).

O ambicioso Aro transformou Marcus em um vampiro há séculos e os dois logo se tornaram os membros formadores dos Volturi.

No entanto, Marcus nunca investiu excessivamente nos planos de Aro de dominar o mundo dos vampiros.

Depois que os Volturi ganharam poder sobre o mundo dos vampiros, Marcus se tornou vítima de uma trágica traição, graças à busca implacável de Aro por mais poder e status.

Aro transformou sua própria irmã em uma vampira e Marcus se apaixonou por ela assim que os dois se conheceram.

A habilidade dela de fazer qualquer um se sentir contente e feliz ajudou os planos de Aro de conquistar o mundo dos vampiros, mas, embora o talento fosse útil, também resultou em Marcus ser mais apegado à personagem do que Aro gostaria.

Por alguns séculos, o caso deles não incomodou muito Aro, mas, quando a fome de poder de Aro se tornou mais forte, ele ficou chateado que os dois amantes não se importavam com seus planos para os Volturi. Aro queria reunir um exército de vampiros.

Assim, o fato de um de seus melhores soldados, Marcus, estar contente e apaixonado era inconveniente para o vilão. Isso levou a um momento de maldade que mudou a relação de Aro e Marcus.

O trágico passado de Marcus

Pelas costas de seu amigo, Aro assassinou sua própria irmã para garantir que Marcus o ajudaria a dominar o mundo dos vampiros, permanecendo fiel aos Volturi.

Já que Aro era capaz de ler as mentes de outros vampiros, ele ouviu os amantes conspirando para deixar o clã para trás e encontrar a felicidade em outro lugar, longe dos planos do vilão.

Aro não apenas encobriu o crime, mas também passou anos “ajudando” seu amigo na busca pelo assassino de sua irmã para garantir que Marcus não suspeitasse de nada.

No entanto, o plano de Aro basicamente falhou a longo prazo.

Embora Marcus tenha continuado desempenhando um papel nos Volturi, ele acabou se importando ainda menos com as ambições de Aro do que quando ele estava apaixonado.

Filmes de Crepúsculo podem ser assistidos pela Netflix.