A mudança dos atores de Turma da Mônica de Laços para Lições

Em cartaz nos cinemas, Turma da Mônica: Lições tem tudo para repetir o sucesso de Laços e levar milhões de brasileiros às salas. O filme para a família inteira chegou aos cinemas 2 anos após a produção original, e como é de costume, os atores da saga mudaram muito. Veja abaixo o antes e depois de Mônica, Magali, Cebolinha e Cascão.

Turma da Mônica: Lições é um projeto da Maurício de Sousa Produções, distribuído pela Paris e Downtown Filmes. O longa é baseado na HQ homônima escrita por Vitor e Lu Cafaggi. A direção é de Daniel Rezende, o roteiro fica por conta de Thiago Dottori e Mariana Zatz.

“Neste filme, Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali têm que lidar com as consequências de um erro, enquanto descobrem o verdadeiro significado da palavra amizade”, afirma a sinopse do longa.

Assim como o primeiro filme, Turma da Mônica: Lições é protagonizado por Giulia Benite, Kevin Vechiatto, Laura Rauseo e Gabriel Moreira. O longa conta também com Malu Mader, Isabelle Drummond, Monica Iozzi e Paulo Vilhena no elenco.

Giulia Benite – Mônica

Atualmente com 14 anos, Giulia Benite é conhecida principalmente por interpretar a protagonista titular em Turma da Mônica: Laços, e agora, reprisa a performance em Lições.

Giulia nasceu em São Paulo, em 2008. Inspirada pela irmã mais velha, Giulia fez testes para o papel de Mônica em Laços, nos quais foi bem sucedida.

Com o lançamento de Turma da Mônica: Laços, Giulia Benite teve a atuação aclamada pela crítica especializada, e foi apontada como um dos grandes trunfos do filme.

O papel proporcionou à atriz novos trabalhos no cinema e na TV. Ainda em 2019, a atriz atuou na série Segunda Chamada, exibida pela Rede Globo, além de participar do filme 10 Horas para o Natal, no qual contracenou com Luis Lobianco e Lorena Queiroz.

Por sua performance em Turma da Mônica: Laços, a atriz ganhou o prêmio de Revelação do Ano no Meus Prêmios Nick.

Além de Lições, Giulia Benite se prepara atualmente para o lançamento da 2ª temporada de Segunda Chamada.

Kevin Vechiatto – Cebolinha

Kevin Anderson Vechiatto da Silva, o intérprete de Cebolinha em Turma da Mônica: Laços, tem atualmente 15 anos, tendo nascido em 2006, na cidade paulista de Guarulhos.

O ator começou sua carreira aos 8 anos, interpretando o personagem Jorge no filme independente Os Amigos, lançado em 2014.

Em 2015, Vechiatto estreou na TV como Felipe Vaz na novela infantil Cúmplices de um Resgate, exibida pelo SBT.

Na Record, o ator participou da primeira fase da novela O Rico e o Lázaro, exibida em 2017. Vechiatto viveu a versão mais jovem do personagem Nicolau, interpretado por Raphael Montagner como adulto.

Ainda em 2017, Kevin foi escalado para interpretar o Cebolinha em Turma da Mônica: Laços, filme que chegou aos cinemas em 2019. Como os outros integrantes do elenco principal, o ator também foi elogiado por sua performance.

Em 2019, o ator fez parte do elenco da série Ninguém Tá Olhando, cancelada pela Netflix após a primeira temporada. Na produção liderada por Kéfera e Victor Lamoglia, Kevin Vechiatto interpretou Angelus, um divertido querubim.

Já em 2020, Vechiatto atuou também nas séries Onisciente e Boca a Boca. No ano atual, além de Turma da Mônica: Lições, o ator está no elenco do filme de ação Garota da Moto, protagonizado por Maria Casadevall.

Laura Rauseo – Magali

Laura Rauseo teve em Turma da Mônica: Laços seu primeiro papel importante nos cinemas. O filme chegou às telonas em 2019, e contou com uma ótima performance da atriz como a comilona Magali.

A atriz foi bastante elogiada por sua atuação, e renovou rapidamente o contrato para retornar como Magali em Lições.

Além de interpretar Magali nos cinemas, Laura Rauseo faz muito sucesso nas redes sociais, costumando compartilhar vídeos sobre sua rotina, cuidados de beleza e muito mais.

No TikTok, a atriz pode ser encontrada no @lauhrauseo, onde acumula mais de 212 mil seguidores e 850 mil curtidas. Já no Instagram, Laura Rauseo tem 356 mil seguidores.

“A Magali sempre foi minha personagem predileta, eu sempre estou comendo muito. Sou muito companheira, amiga e gosto muito dos animais! Ela sempre está querendo ajudar a natureza, me identifico muito com isso!”, afirmou Laura sobre sua personagem na época do lançamento de Laços.

Gabriel Moreira – Cascão

Assim como Laura Rauseo, Gabriel Moreira teve em Turma da Mônica: Laços seu primeiro trabalho nos cinemas.

Gabriel foi muito elogiado por sua atuação, e junto com os outros integrantes do elenco principal, assinou contrato para retornar em Lições.

Em 2020, o ator comemorou seu aniversário de 12 anos com uma festa com o tema “Oscar”, junto com os amigos de Turma da Mônica e outros famosos-mirins.

Atualmente, Gabriel Moreira tem 13 anos. O ator costuma compartilhar registros de sua rotina no Instagram, onde tem quase 200 mil seguidores.

O ator também tem um canal no YouTube (GabrielMoreiraOficial) com mais de 48 mil inscritos.

Além de interpretar o Cascão em Turma da Mônica, Gabriel Moreira conta com outros trabalhos no cinema e na TV.

Em 2020, Gabriel Moreira deu vida à versão infantil do personagem Paulinho Gogó no filme No Gogó do Paulinho.

O longa é baseado no famoso personagem de A Praça é Nossa, criado e interpretado pelo humorista Maurício Manfrini.

Na TV, Gabriel Moreira interpreta Francisco Godoy em 3 vários episódios da série A Divisão, produção do Globoplay.

Turma da Mônica: Lições está nos cinemas; veja abaixo o trailer.